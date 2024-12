Het consumentenplatform van BNNVARA. Kassa is er weer op zaterdag 4 januari met de Belbusspecial!

Met deze vier handige tips kun je besparen op de zorgpremie voor 2025

Het einde van het jaar nadert snel en dat betekent dat het de hoogste tijd is om je zorgverzekering onder de loep te nemen. Heb je dit klusje zo lang mogelijk uitgesteld? Doe het dan alsnog. Met deze vier handige tips kun je besparen op de zorgpremie voor 2025.

Tip 1: Inventariseer je zorgbehoefte

Hoe maak je een goede start? Zet op een rij welke zorg jij 2025 denkt nodig te hebben? Valt dit onder de basisverzekering of heb je een aanvullende verzekering nodig? Als je dat weet, kun je pas goed vergelijken en eventueel besparen.

De basisverzekering dekt standaardzorg en is voor iedereen hetzelfde. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor 2025 zijn er een paar nieuwe behandelingen aan toegevoegd, zoals oefentherapie voor reuma of COPD en revalidatiezorg voor ouderen. Een volledig overzicht van wat er in het basispakket zit, vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Aanvullende verzekering nodig of niet?

Heb je specifieke zorgbehoeften, zoals fysiotherapie voor een chronische kwaal of een sportblessure of heb je problemen met je gebit? Dan is een aanvullende verzekering afsluiten een optie. Als je precies weet welke zorg je nodig hebt, wordt het vergelijken van zorgverzekeringen een stuk eenvoudiger.

Let op: voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht

Let op: voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht

Bij de meeste zorgverzekeringen kun je een aanvullende polis afsluiten zonder dat je te maken krijgt met medische acceptatie. Toch mag een verzekering bepalen of jij wel of geen aanvullende polis of tandartsverzekering mag afsluiten.

Om inzicht te krijgen in jou als patiënt hanteren zorgverzekeringen dan een acceptatieprocedure bijvoorbeeld via een vragenlijst. Waarom doen ze dit? Zo schat de verzekering in hoeveel jij gaat kosten qua vergoedingen.

Als jij in 2025 veel mondzorg verwacht en ‘even snel’ een tandartsverzekering voor het komend jaar afsluit, mag een zorgverzekering jou de polis weigeren. Of je moet bijvoorbeeld eerst half jaar of een jaar verzekerd zijn, alvorens tandartskosten (deels) worden vergoed vanuit de verzekering.

Meer weten over wat medische selectie is en welke zorgverzekeringen dit toepassen? Lees de informatie bij de Consumentenbond of op Zorgwijzer.nl.

Tip 2: Loont het om over te stappen?

De premies voor de basisverzekering stijgen in 2025 gemiddeld met 11 euro per maand. Maar onderling lopen de verschillen in premie nog meer uiteen. Overstappen kan je flink wat geld besparen.

Bij een standaard eigen risico van 385 euro zijn dit de goedkoopst drie basisverzekeringen voor 2025.

1. VinkVink: 141,40 euro.

2. FBTO Basis: 145,95 euro.

3. a.s.r. Bewuste Keuze: 147,50 euro.

De duurste zorgverzekeringen vind je bij a.s.r. (Eigen Keuze), Ik kies zelf van a.s.r. (Vrije Keuze) en CZ (Zorgvariatiepolis). Deze drie basisverzekeringen kosten in 2025 177,50 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro.

Houd er rekening mee dat de zorgkeuze bij een goedkope polis vaak beperkter is dan bij een duurdere basisverzekering. Kies je een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vallen de zorgkosten die je vergoed krijgt lager uit.

Tip 3: Vrijwillig verhoogd eigen risico?

Het eigen risico blijft in 2025 ongewijzigd op 385 euro per jaar. Dit is het bedrag dat je zelf betaalt voordat de verzekering kosten vergoedt. Wil je je maandelijkse premie verlagen? Dan kun je ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen.

Een hoger eigen risico kan lonen als je verwacht weinig zorg nodig te hebben. Je betaalt dan minder premie per maand. Maar let op: mocht je toch onverwacht zorg nodig hebben, dan moet je dat hogere eigen risico wel kunnen betalen.

Goed om te weten: de korting op het eigen risico is in 2025 gemiddeld wel iets lager dan voorheen! Had je dus al een verhoogd eigen risico, dan kan het zijn dat je maandpremie in 2025 hierdoor iets stijgt.

Tip 4: Betaal je volledige premie vooruit

Als je wat ruimte in je budget hebt, kun je overwegen om de premie van je zorgverzekering in één keer vooruit te betalen voor het hele jaar. Zorgverzekeringen bieden je dan korting. Dit kan oplopen tot een korting van 50 euro per jaar. Check bij je zorgverzekering hoe je dit doet, mocht je dat niet precies weten.

Daarnaast kan het belastingtechnisch voordelig zijn om vóór 1 januari de gehele premie te betalen. Het bedrag wordt dan niet meer meegenomen bij het berekenen van je vermogen, waardoor je wat minder belasting betaalt.

Opzeggen? Dat kan tot uiterlijk 31 december

Controleer dus of je huidige (basis)verzekering nog bij je past of dat een andere zorgverzekeraar een lagere premie biedt. Vergeet niet om je oude verzekering uiterlijk 31 december op te zeggen. Je hebt vervolgens tot 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.