Met deze schoonmaaktips houd je je witte schoenen stralend wit

Ken je dat? Je hebt je nieuwe schoenen net vijf minuten aan, maar door een stukje gras of een vieze plas komen er vlekken op. Vervelend, zeker als je witte schoenen hebt. Met de schoonmaaktips uit dit artikel leer je vlekken te verwijderen en houd jij je schoenen stralend wit.

Bescherming

Breng éérst een beschermende laag aan voordat je op pad gaat met je nieuwe witte stappers. Gebruik bij voorkeur een waterproof spray of een nano-beschermingsspray voor het beste, meest langdurige resultaat. Deze sprays zorgen er namelijk voor dat water en vuil geen kans hebben om zich aan de schoen te hechten.

Verzorging

Toch is het bijna onvermijdelijk om je schoenen vlekkeloos te houden. Het is belangrijk om bij het zien van een vlek snel actie te ondernemen: de vlek moet zo min mogelijk de tijd krijgen om in de schoen te trekken.

Volgens schoenenmerk Nike zijn er een paar handige tips waarmee je je sneaker snel weer terug te weet te brengen naar zijn oorspronkelijke glorie. Maar let goed op: je gebruikt niet voor elke schoen dezelfde methode.

Canvas schoenen

1. Veel mensen zullen je aanraden om je schoenen in de wasmachine te stoppen, maar dit is slecht voor de duurzaamheid van de schoenen. De hitte en ruwheid kunnen leiden tot vervorming en slijtage. Probeer daarom eerst een sopje met zacht wasmiddel en warm water. Doop vervolgens een witte doek of oude tandenborstel in het sopje; zo schrob je de vlekken op het bovenwerk van je schoenen weg.

2. Hardnekkige vlek? Dan kan Waterstofperoxide 3% de oplossing zijn. Dit middel zorgt niet alleen voor een intensere witheid, maar verwijdert ook schadelijke bacteriën en schimmels. Maak een mengsel door twee delen zuiveringszout te combineren met één deel waterstofperoxide. Gebruik ook hierbij een oude tandenborstel om het mengsel aan te brengen op de zolen en het bovenwerk van je schoenen. Laat het 30 minuten inwerken, spoel de schoenen af of laat ze in de zon drogen. Vergeet niet het mengsel af te vegen zodra het is opgedroogd.

3. Een andere methode voor lastige vlekken is toiletpapier. Mummificeer met vochtige laagjes toiletpapier je schoenen en laat ze gedurende 12 uur drogen voordat je ze weer verwijdert. Dit is een makkelijke en verrassende methode voor het elimineren van hardnekkige vlekken.

Leren schoenen

Leren schoenen hebben wat meer liefde en aandacht nodig dan canvas schoenen. Leer is namelijk een teer materiaal is dat zijn vorm kan kwijtraken als het nat wordt. Een handige tip is daarom voor het schoonmaken schoenspanners te gebruiken of te vullen met krantenproppers.

1. Allereerst zijn baking soda (zuiveringszout) en azijn goed geschikt om vieze geurtjes, vlekken en bacteriën te tackelen. Combineer een eetlepel baking soda met twee eetlepels witte azijn in 240 milliliter water. Verwijder vervolgens voorzichtig de vlek met een borstel of doek.

2. Een andere optie is het gebruiken van micellair water. Micellair water is vaak bedoeld voor huidreiniging, maar het is ook effectief voor het reinigen van leren schoenen. Het bestaat uit gezuiverd water, moisturizers en reinigende stoffen die gezamenlijk sferische micellen vormen. Deze micellen verwijderen vuil en oliën van het oppervlak, waardoor je schoenen opnieuw schoon en wit worden. Dit is een geschikte methode voor leer, maar ook voor suède en rubber.

3. Mochten bovenstaande tips niet werken, gebruik dan een witte schoenpoets of verzorger. Online wordt vaak de witte schoenenverzorger van Hema aangeraden als wondermiddel. De retailer beschrijft het product als kleurconditioner voor witte schoenen van zacht leer, textiel, synthetische en gemengde materialen. Het verzorgt de schoen, geeft glans, verfrist de kleur en zou ook moeten werken voor slijtagevlekken.

Schoenen opbergen

Wanneer je witte schoenen een tijdje niet draagt, is het van belang om ze goed op te bergen. Spuit ze opnieuw in voordat je ze opbergt, bij voorkeur op een donkere en droge locatie.

Witte schoenen kunnen verkleuren wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht. Ze krijgen soms dan een wat gelige tint. Om die reden is het van belang om ze te beschermen.