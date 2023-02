theme-icon Duurzaam leven

Met deze keukentips voorkom je microplastics in je eten

In allerlei producten zitten microplastics. Of het nou cosmetica of wasmiddelen zijn, ze hebben allebei iets gemeen: namelijk de microplastics. Door deze producten te gebruiken kunnen er microplastics in het milieu terecht komen; bijvoorbeeld wanneer je met zonnebrandcrème in de zee gaat zwemmen. Vissen in het water eten dit plastic op, en dezelfde vis belandt uiteindelijk op je bord, mits je natuurlijk vis eet. Maar wist je dat een hoop keukengerei dezelfde soort microplastics rechtstreeks in je eten achterlaten?

Bovenstaand voorbeeld over de circulaire reis van het microplastic klinkt misschien wat vergezocht. Maar een hoop veelgebruikt keukengerei kan microplastics rechtstreeks in je eten achterlaten. Trek de keukenkastjes dus eens open en kijk kritisch naar wat er zoal aan kookgerei in de laatjes ligt.

Teflonpannen met antiaanbaklaag

Pannen met een antiaanbaklaag van teflon hebben al langer een slechte reputatie. Sinds 2015 is de stof PFOA – de grote boosdoener – verboden in dit soort producten. Deze stof werd jaren geleden veel gebruikt in teflon, tot PFOA in 2012 officieel in verband werd gebracht met onder andere verschillende vormen van kanker. Wanneer je dus een oude teflonpan hebt liggen, is het sowieso een goed idee om deze weg te gooien.

Daarnaast zijn nieuwere teflonpannen met antiaanbaklaag ook niet geheel zonder risico. In de antiaanbaklaag zit wel een andere stof: PFAS. En uit recent onderzoek is gebleken dat wanneer deze antiaanbaklaag is beschadigd en de pan wordt verhit, er ontzettend veel microplastic vrijkomt uit deze laag. Wanneer er dus krassen op de bodem zitten is het verstandig om deze pan weg te doen.

Schuurspons

In praktisch alle keukens vind je er wel één: de welbekende groen-gele schuurspons. Maar ook deze is niet geheel zonder risico. Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden de stof polyethyleentereftalaat (PET) kan vrijkomen van de sponsjes. Vooral wanneer je even snel de pan schoon wil schrobben vlak voordat je hem gaat gebruiken, kan dit gevaarlijk zijn. Bekend is dat PET slecht tegen hitte kan. Bij blootstelling aan hoge temperaturen zullen dan ook sneller stoffen uit het plastic loskomen en zich vermengen met de inhoud van de pan.

Verpakkingen to-go

Veel verpakkingen om eten mee te nemen of in te bewaren, zijn gemaakt van plastic. Het is onderzocht of via deze verpakkingen er ook microplastics in het eten terecht komen Het antwoord is ja. Van plastic tupperware en plastic bakjes van de afhaalchinees, tot aan boterhamzakjes. Alles zit in plastic.

Tijd voor vervanging

Ook het gebruik van plastic spatels is niet zonder risico. Zeker wanneer je ze verhit stoten ze microplastics uit. Hoog tijd dus om deze producten te vervangen. Gebruik liever een houten spatel in plaats van een plastic spatel, en overweeg om te investeren in goede glazen bewaarschalen om je etensresten in te bewaren.

Bron: Consumentenbond, Elsevier, Rijksoverheid