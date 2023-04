Met deze duurzame verzorgingsproducten produceer je minder afval Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Verzorgingsproducten zoals shampoo, tandpasta, make-up doekjes en deodorant worden vaak verpakt in een plastic verpakking. Enorm zonde, want om de zoveel tijd moet je de lege verpakking weer weggooien. Maar je kan er ook voor kiezen om een duurzamer alternatief te kopen. Wil je weten hoe je duurzamere keuzes maakt op het gebied van verzorgingsproducten? Lees hier onze tips!

Tip 1: Shampoo, conditioner en douchegel bars

Haast iedereen gebruikt het wel, shampoo, conditioner en douchegel. Vaak doe je niet heel lang met één fles, waardoor je al snel een nieuwe moet aanschaffen. Dat levert plastic afval op. En er zitten soms zelfs microplastics in deze cosmeticaproducten, waardoor je ook het water vervuilt.

Om de zogeheten “plastic soup” niet verder te vergroten, kun je ook voor een alternatief gaan. Je hebt tegenwoordig namelijk ook shampoo, conditioner en douchegel in de vorm van een stuk zeep. Door de compactheid van de producten staat zo’n “bar” (Engels voor “stuk”) gelijk aan maar liefst drie plastic flessen, aldus de Wereld Natuur Fonds.

Tip 2: Tandpasta en tandenborstel

Bij tandpasta heb je hetzelfde probleem als bij de shampoo en conditioner: de verpakking. Maar ook hier is een oplossing bedacht om de hoeveelheid plastic te verminderen. Zo bestaan er nu tandpastatabletten. Deze tabletten kun je gemakkelijk bewaren en meenemen op vakantie. En ze zijn geheel vrij van microplastics.

Ook tandenborstels zijn vaak gemaakt van plastic. Je kan in dit geval een elektrische tandenborstel kopen waarop je enkel het opzetstukje hoeft te vervangen in plaats van de gehele tandenborstel. Maar ook die moeten worden vervangen. Wil je echt een duurzame tandenborstel? Overweeg om met een bamboe tandenborstel te poetsen. Bamboe is een natuurlijk materiaal en minder vervuilend als een plastic exemplaar, als deze is versleten.

Tip 3: Make-up doekjes/wattenschijfjes

Veel mensen gebruiken watjes voor het afhalen van hun make-up. Enkel worden de gebruikte watjes direct na gebruik weggegooid, wat zorgt voor een grote hoeveelheid afval en dus vervuiling. Een alternatief hiervoor zijn herbruikbare gezichtsdoekjes en wattenschijfjes, die je na gebruik bij de was in kan gooien om hierna weer opnieuw te gebruiken.

Tip 4: Deodorant

Wanneer je spuit- of roldeodorant koopt, realiseer je waarschijnlijk niet dat beide verpakkingen milieuvervuilend zijn. “In verschillende persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant en haarlak, komen drijfgassen en oplosmiddelen voor”, meldt Milieu Centraal. “Dit zijn vaak vluchtige organische stoffen (VOS) die medeverantwoordelijk zijn voor smogvorming. Smog kan leiden tot klachten aan de luchtwegen. Tussen de 5 en 10 procent van de totale uitstoot van VOS in Nederland komt van verzorgingsproducten.”

Spuitdeodorant is in dit geval de minst duurzame keuze, omdat zowel de verpakking als het product zorgt voor milieuvervuiling. De deodorant spray je namelijk door de lucht heen, waardoor je bijdraagt aan luchtvervuiling.

Tegenwoordig is ook hier de optie om geheel plasticvrije deodorant te kopen. Vaak zijn deze verpakt in kurk of papier.

Tip 5: Scheermesjes

Wegwerpscheermesjes gooi je (zoals de term aangeeft) weg na ze een paar keer te hebben gebruikt. Het plastic scheermesje zorgt op deze manier voor veel vervuiling wanneer je veel scheert. Een andere optie is het kopen van een scheermesje waarvan je enkel het kopje met het scheermes hoeft te vervangen.

Wil je nog minder vervuiling? Koop dan een metalen scheermesje. Dit scheermesje zal een stukje duurder zijn dan je normale scheermesje, maar gaat wel voor een veel langere tijd mee.

Tip 6: Menstruatiecups

Wanneer iemand ongesteld is, worden er menstruatieproducten gebruikt. Tampons of maandverband zijn milieubelastend, omdat je ze regelmatig moet verwisselen. Om op dit gebied een duurzamere keuze te maken, kan je kiezen voor de menstruatiecup. De siliconen cup vangt het bloed op en is herbruikbaar.

Tip 7: Zonnebrandcrème

In sommige zonnebrandmiddelen zit een stof die schadelijk is voor het waterleven. Van het UV-filter oxybenzone is bekend dat het bijdraagt aan verbleking van het koraal en dat breng het koraalrif in gevaar. De schadelijke stof komt niet alleen in het water als je gaat zwemmen, maar ook via het doucheputje, aldus Milieu Centraal.

Kijk dus goed naar het etiket van de zonnebrand. Staat er bij de ingrediëntenlijst oxybenzone of benzofenon-3 op? Dan is de zonnebrand schadelijk voor het waterleven.

Sommige zonnebrandcrèmes of -sprays bevatten schadelijke microplastics. De Plastic Soup Foundation heeft hier een oplossing voor: namelijk de Beat the Microbead app. Met deze app kun je de ingrediënten op verpakkingen scannen om te zien of het product microplastics bevat of niet. Hartstikke handig dus!

