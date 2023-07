Met de auto op vakantie in Europa? Houd hier rekening mee over de grens Vandaag • leestijd 5 minuten • 539 keer bekeken • bewaren

Deze zomer trekken Nederlanders er weer massaal op uit. Vakantiegangers waaieren uit over heel Europa. Veel mensen kiezen voor vrijheid en gaan met de eigen auto op pad. Met welke lokale regels kun je te maken krijgen zodra je de grens overgaat? We kijken naar deze populaire vakantielanden: Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, België, Spanje, Denemarken, Kroatië en Groot-Brittannië.

Het veiligheidsvest

Als je dit jaar met de auto op vakantie gaat, houd dan rekening met de verplichte veiligheidsvesten. Heb je autopech of moet je om een andere reden de auto uit bij een drukke weg? Dan is het belangrijk dat je een veiligheidsvest draagt.

Het is verplicht om een veiligheidsvest te dragen in de volgende landen:

Frankrijk

Duitsland

Italië

Oostenrijk

België

Spanje

Kroatië

Een veiligheidsvest is in sommige landen ook verplicht voor de andere inzittende(n), maar in de meeste landen wordt het enkel geadviseerd. Heb je geen veiligheidsvesten mee in de auto of gebruik je ze niet wanneer dit verplicht is? Dan riskeer je een boete.

De gevarendriehoek

Naast het veiligheidsvest is het soms ook verplicht om een gevarendriehoek mee te hebben in de auto. Bij autopech op de rijstrook, zet je de gevarendriehoek achter de auto op ongeveer 30 meter afstand.

Het is verplicht om een gevarendriehoek mee te hebben in de volgende landen:

Frankrijk

Duitsland

Italië

Oostenrijk

Zwitserland

België

Spanje

Kroatië

Heb je geen gevarendriehoek mee in de auto en is het in het vakantieland wel verplicht? Dan riskeer je een boete.

Tip: Kom je op de Franse snelweg stil te staan? Dan gebruik je je gevarendriehoek niet. Het is namelijk verboden om op de Franse snelweg te lopen en dus ook om een gevarendriehoek achter je auto neer te zetten. Wacht in dit geval tot de wegsleepdienst er is voor je je auto uitstapt.

Houd rekening met milieuzones in steden

Als je met de auto op pad bent, let dan op de milieuzones in diverse Europese steden. Om de luchtkwaliteit in te verbeteren, zijn er milieuzones ingesteld om de bevolking en het milieu te beschermen tegen schadelijke uitlaatgassen.

In Duitsland heet dit een ‘Umweltzone’ en om zo’n zone in te gaan heb je een Umweltsticker nodig. Je hebt Umweltstickers in de kleuren: groen, geel en rood. Met een groene sticker mag je in alle steden komen. Let op: ook in andere landen zijn er milieuzones waarvoor stickers nodig zijn. En soms moet je je auto voor de vakantie online registreren.

Meer weten over de zones, stickers, de kosten en lokale regels daarover? Klik op de naam van het land voor meer info:

Frankrijk Duitsland Italië heeft geen specifieke milieustickers, maar wel milieuzones die worden aangegeven als Zona a Traffico Limitato (ZTL). Deze zones kun je enkel bereiken als vergunninghouder of tussen bepaalde tijden. Je kan ook een dagkaartje hiervoor kopen, maar de prijzen en regels verschillen per regio dus check altijd even wat de regels zijn voor de regio waar jij heen gaat met vakantie. Oostenrijk Zwitserland heeft milieuzones en je kan via de hyperlink een milieusticker kopen genaamd Stick’AIR. Maar de Franse milieusticker is ook geldig in Zwitserland dus er wordt geadviseerd om een Franse milieusticker te kopen als je ook door dit land reist. België Ga je naar Spanje? Dan is er voor Nederlandse voertuigen geen Spaanse milieusticker verkrijgbaar. Een Duitse, Franse of Oostenrijkse milieusticker is in dit geval voldoende. Denemarken heeft milieuzones, maar als gewone personenauto hoef je hier niks voor te regelen. Heb je een zwaar dieselvoertuig dan moet je deze van tevoren registreren. Kroatië heeft geen milieuzones en er is dus ook geen milieusticker nodig voor dit land. Groot-Brittannië heeft geen milieustickers, maar wel milieuzones. Wil je door deze zones rijden? Dan moet je je voertuig twee weken van tevoren registeren bij EPCplc.

Tip: Bereid je voor voordat je met de auto vertrekt en kijk alvast welke lokale regels er gelden wat betreft de milieuzones. Dan kom je ter plaatse niet voor verrassingen te staan.

Verbanddoos

Het is misschien voor de hand liggend om mee te nemen, maar een verbanddoos mag niet ontbreken als je door Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Hongarije of Kroatië rijdt. Hier is het namelijk verplicht om er eentje in de auto te hebben.

Reservewiel, thuiskomertje óf bandenreparatieset

In Spanje en Kroatië is het zelfs verplicht om een reservewiel, thuiskomertje óf bandenreparatieset mee te hebben in de auto. Naast dat het verplicht is, is het natuurlijk ook enorm handig om dit mee te hebben op reis als je te maken krijgt met een lekke band.

Flitspaalsignalering in sommige landen verboden

In Nederland gebruiken veel mensen flitspaalsignalering door middel van apps als Flitsmeister. Maar niet in heel Europa is dit toegestaan, in sommige landen is het zelfs verboden.

Ga je naar Duitsland of Zwitserland? Pas dan extra goed op. Flitspaalsignalering is niet enkel verboden, maar je mag ook niet in het bezit zijn van een radarmelder. Je mag daar dus zelfs niet de app op je telefoon hebben staan, ook al maak je er geen gebruik van.

In Frankrijk zijn radardetectors, flitsapps en vaste flitspaalherkenning verboden en je kan hier dan ook een boete voor krijgen.

Italië, Oostenrijk en België zijn radardetectors verboden, maar wordt gps-apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank wel getolereerd.

Ga je naar Denemarken? Dan zijn radardetectors verboden, maar andere apparatuur zoals apps zijn wel toegestaan.

In Spanje en Groot-Brittannië worden alle vormen van flitspaalsignalering getolereerd

Extra reistips

Tip 1: Ga je met een caravan op vakantie en kom je door Spanje? Dan is het ook verplicht op een brandblusser mee te nemen.

Tip 2: Veel mensen zullen zich nog kunnen herinneren dat je eerder altijd een alcoholtest moest hebben in de auto als je door Frankrijk heen reed. Maar dit is niet langer verplicht, want dit is in 2020 afgeschaft.

Tip 3: Huur je een auto? Controleer dan ook altijd of de verplichte spullen en bijvoorbeeld milieustickers aanwezig zijn en neem ze anders zelf mee.

Tip 4: Er wordt geadviseerd om niet met slippers achter het stuur te gaan zitten. Je hebt minder grip en je kan achter de pedalen blijven haken. In Frankrijk en Spanje kun je dan ook een hoge boete verwachten als je toch met dit schoeisel achter het stuur stapt.

Op zoek naar meer informatie?

Wil je wijs op reis deze zomer? Kijk dan voor vertrek nog even op de website Nederlandwereldwijd.nl. Daarop verzamelt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken tal van (recente) info over landen o.a. over coronaregels, hulp in nood en je vindt er de meest recente reisadviezen.