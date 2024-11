Met de auto naar de kerstmarkt in Duitsland? Vergeet de milieusticker niet! Vandaag • leestijd 5 minuten • 4883 keer bekeken • bewaren

Ben je van plan om deze winter een kerstmarkt in Duitsland te bezoeken en ga je met de auto? Vergeet in dat geval de milieusticker niet! In veel Duitse steden is een milieusticker namelijk verplicht. En ja, dat geldt ook voor elektrische auto’s. Zonder milieusticker riskeer je een boete van 100 euro.

Afhankelijk van je auto krijg je een groene, gele of rode sticker. Alléén voertuigen met een groene sticker mogen de milieuzones (in het Duits: Umweltzones) inrijden. Auto’s met een gele of rode sticker worden nergens meer toegelaten.

Groene milieusticker én blauwe E-Plakette

Naast de verplichte milieusticker genieten eigenaren van volledig elektrische auto’s en sommige plug-in hybrides van enkele voordelen met een aanvullende blauwe sticker (E-Plakette). Onder de voordelen vallen bijvoorbeeld gratis parkeren op sommige plaatsen. De E-Plakette is alleen in Duitsland geldig. Maar let op: De blauwe sticker vervangt de groene sticker niet!

Online te koop

Voor vertrek kun je een Duitse milieusticker online aanschaffen bij een partner van de ANWB. De sticker kost je dan 19,95 euro. Houd er dan rekening mee dat het vijf werkdagen kan duren voordat je de sticker in huis hebt. De E-Plakette voor elektrische voertuigen kost eveneens 19,95 euro.

Onderweg aanschaffen

Een milieusticker kun je ook gemakkelijk aanschaffen als je al in Duitsland bent. Dat kan bij garages van DEKRA, GTÜ en TÜV. Om de milieusticker te verkrijgen heb je het kentekenbewijs van je auto nodig. Vergeet deze dus niet mee te nemen.

Aan de hand van voertuiggegevens zoals het bouwjaar, gewicht en brandstof wordt de kleur van de sticker bepaald. Garages mogen zelf bepalen wat ze voor de milieusticker vragen. Dus informeer vooraf goed naar de kosten om misverstanden te voorkomen.

Plak de sticker op de juiste plaats onder de voorruit

Als je eenmaal een sticker hebt, is het zaak dat je de sticker vanaf de binnenkant gezien rechts onder je voorruit plakt. Dus aan de passagierskant. De sticker moet aan de buitenkant van het voertuig goed zichtbaar zijn. Als je de sticker op de verkeerde plaats plakt riskeer je een bekeuring van circa 100 euro.

Onbeperkt geldig

De milieusticker voor Duitsland is onbeperkt geldig. Daarnaast is de milieusticker in alle Duitse steden geldig. Je hoeft dus niet meerdere stickers aan te schaffen, mocht je van plan zijn om meerdere steden bezoeken. Ook voor onder meer campers, touringcars, vrachtwagens en bestelwagens is een milieusticker verplicht.

In veel Duitse steden is de milieusticker verplicht, waaronder in grote steden als:

Aken

Berlijn

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Frankfurt am Main

Hannover

Keulen

Leipzig

Stuttgart

München

Münster

Oberhausen

Osnabrück

Uitzonderingen

Ben je op een snelweg gebleven die door een milieuzone loopt? Dan hoef je je geen zorgen te maken. Motoren, driewielige voertuigen, brom- en snorfietsen vallen daarnaast buiten de regeling. Ook oldtimers van 30 jaar of ouder en voertuigen met een duidelijk zichtbare gehandicaptenkaart achter de voorruit zijn vrijgesteld.

Voorwaarden groene milieusticker

Veruit de meeste voertuigen die vandaag de dag op de weg te vinden zijn, voldoen aan de voorwaarden voor een groene sticker.

Benzine- , hybride - én lpg-auto’s met een uitlaatgasnorm EURO 1 tot en met EURO 6 en toegelaten na 31 december 1993 .

, - én met een uitlaatgasnorm tot en met en toegelaten na . Dieselauto’s met een uitlaatgasnorm EURO 3 tot en met EURO 6 en toegelaten na 31 december 2005 .

met een uitlaatgasnorm tot en met en toegelaten na . Dieselauto’s met een uitlaatgasnorm EURO 3 en een ingebouwd roetfilter .

met een uitlaatgasnorm en een . Auto’s met een elektrische aandrijving of een brandstofcel .

of een . Vrachtwagens met een uitlaatgasnorm EURO 4 tot en met EURO 6 en toegelaten na 1 oktober 2006.

En hoe zit het dan in de rest van Europa?

Ook in veel andere Europese steden is een milieusticker verplicht. Het kan bovendien gebeuren dat er tijdelijke milieuzones worden ingesteld. Bijvoorbeeld wanneer de luchtkwaliteit op dat moment erg slecht is.

Frankrijk

In Frankrijk worden de milieustickers ‘Vignette Crit’Air’ genoemd. Ook daar worden de stickers in verschillende kleuren aangeboden. De meest vervuilende auto’s krijgen een grijze sticker. De schoonste auto’s krijgen juist een groene sticker.

De Franse milieusticker kun je helaas in tegenstelling tot de Duitse sticker niet onderweg kopen. Regel de Franse milieusticker dus ruim voor vertrek in Nederland.

Permanente milieuzones zijn er bijvoorbeeld in de steden Lyon, Parijs, Marseille, Nice en Parijs. Naast de permanente milieuzones kunnen Franse steden ook tijdelijke milieuzones instellen. De milieusticker is dan alleen verplicht op dagen dat er sprake is van slechte weersomstandigheden of extreme luchtvervuiling.

De ANWB heeft een volledig overzicht van Franse steden met permanente milieuzones samengesteld. Franse milieusticker bestellen via officiële website Franse overheid: Klik hier

Spanje

Ook in Spanje zijn er in veel grote steden milieuzones. Bijvoorbeeld in Madrid, Barcelona en Valencia. Let op: Voor Nederlandse auto’s kun je géén Spaanse milieusticker krijgen. Een Duitse of Franse milieusticker is in dat geval ook geldig en biedt uitkomst. Een Franse milieusticker bestellen kan via deze link.

Verplichte vergunning in Barcelona

In Barcelona geldt de Duitse of Franse milieusticker niet! Je moet daar een langetermijn of dagvergunning aanvragen voordat je in de stad arriveert. Dat kun je doen via deze link.

In de stad wordt met camera’s gecontroleerd en zonder vergunning riskeer je een bekeuring van minimaal 200 euro. De boete kan oplopen tot maximaal 1800 euro, rondrijden zonder vergunning kan dus flink in de papieren lopen!

Verplichting in nieuwe milieuzones

Alle Spaanse gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en sommige plaatsen met meer dan 20.000 inwoners hadden vorig jaar een milieuzone moeten invoeren. Eind 2024 is dat volgens de ANWB nog niet overal gelukt.

Zwitserland

Ook in het Zwitserse Genève geldt een milieuzone. De Franse milieusticker is daar ook geldig. Andersom niet! Je kunt dus niet met een Zwitserse milieusticker Franse steden bezoeken.

Italië

In Italië kun je geen milieusticker kopen. Alleen vergunninghouders mogen de milieuzones inrijden. De regels zijn ingewikkeld en verschillen per stad. De ANWB geeft het volgende advies: “Wie niet per se binnen een zone hoeft te zijn met de auto, kan beter buiten de zone parkeren en op een andere manier de zone ingaan, bijvoorbeeld te voet, met het openbaar vervoer of met een taxi.”

Engeland

Ook in Engelse steden zijn er milieuzones. Ook voor Engeland kun je geen milieusticker kopen. Als je met je voertuig toch een zogeheten ‘low emission zone’ in wilt rijden dan registreer je het voertuig uiterlijk twee weken van tevoren bij EPCplc of bij Transport for London. Als je dat niet doet dan riskeer je een hoge boete!

Andere landen

Naast bovengenoemde landen zijn er in meer Europese landen milieuzones van kracht. Zie dit overzicht.

Green-Zones App – Overzicht van alle Europese milieuzones

Met de Green-Zones app kun je zien in welke Europese steden een milieuzone geldt. Zo voorkom je een boete! De app is te vinden in de App Store (iPhone) en Google Play Store (Android).