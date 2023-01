Mentalisten en de blinde smaaktest

Mentalisten Rob Mollien en Emiel Lensen maken gebruik van datgene wat er binnen de (neuro)psychologie bekend is over menselijk gedrag, het brein en hoe die kunnen worden beïnvloed. En dat is precies waar bekende marketingtechnieken ook gebruik van maken. De testen die Rob en Emiel uitvoeren voor Testcase zijn dan ook speelse illustraties van die marketingtrucs. Hoe worden wij als consument voortdurend gemanipuleerd? Hoe vrij is onze keuze echt?

Smaak wordt door veel meer dan alleen je smaakpapillen bepaald. Hoe goed zijn we in het onderscheiden van verschillende smaken? Dat testen we in deze blinde smaaktest waarin de suggestie gewekt wordt dat de kandidaten verschillende tomatensoepen proeven. In werkelijkheid krijgen zij drie keer dezelfde soep voorgeschoteld. Toch menen de kandidaten grote verschillen te proeven.