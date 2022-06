Mensen met kleine beurs mogen tegen 0% lenen voor duurzamer huis Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Een duurzaam huis moet voor iedereen een haalbare kaart zijn, vindt minister Hugo de Jonge (Wonen). Mensen met een kleine portemonnee kunnen daarom tegen 0 procent rente geld gaan lenen om hun woning energiezuiniger te maken.

Vanaf oktober komen de renteloze leningen voor mensen met lage inkomens beschikbaar. Dat gaat lopen via het Nationaal Warmtefonds.

Mensen met een inkomen onder modaal (38.000 euro) en zonder spaargeld komen in aanmerking voor een lening met het 0%-rentetarief. Naast het isoleren van het huis, kunnen met de lening ook zonnepanelen of een warmtepomp worden bekostigd.

Nationaal Isolatieprogramma

Een duurzame woning voor iedereen "is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas", aldus de minister van Volkshuisvesting. "Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd."

Om de energiebehoefte terug te dringen heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het doel om één miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren voor 2030.

Geen label E, F of G meer in huurwoningen

Volgens De Jonge is het belangrijk dat over de wensen en eisen voor verduurzaming duidelijkheid bestaat bij eigenaren van woningen en gebouwen. Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F, of G.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat per 2026 de warmtepomp of een duurzaam alternatief verplicht wordt als een cv-installatie moet worden vervangen.