Gemeentelijke hulp voor mensen met beperking nog altijd ondermaats

Het wordt mensen met een beperking erg lastig gemaakt door gemeenten om volwaardig mee te doen met de maatschappij, blijkt uit een rondgang van Nu.nl langs toezichthouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Zo moeten ze door allerlei hoepels springen en lang wachten voordat ze noodzakelijke hulpmiddelen kunnen krijgen.

Een vader met niet-aangeboren hersenletsel had een extra accu nodig voor zijn door de gemeente betaalde elektrische driewielfiets. Anders kon hij zijn zoontje niet naar school én weer terug brengen, zo schrijft Nu.nl op haar website. Maar zijn gemeente weigerde. "Dit hebben we en hier moet je het mee doen", kreeg hij te horen.

Vooruitgang is te traag

Tot deze conclusie kwam ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze vereniging doet jaarlijks onderzoek naar hoe de gemeenten de inwoners (al dan niet met een beperking) te hulp staan. Dat er te weinig verandert, blijkt ook dit jaar weer uit het onderzoek.

De uitkomst van deze door kennisinstituut Movisie uitgevoerde peiling onder 200 van de 342 gemeenten wordt in oktober gedeeld, maar projectleider Caroline Harnacke bevestigt aan NU.nl dat er wederom weinig verbetering is. "Het gaat veel te langzaam. Steeds meer gemeenten ondernemen actie, maar nog lang niet allemaal. Er is weinig verschil met vorig jaar."

Geen consequenties

Het College voor de Rechten van de Mens is de partij die controleert of mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking. Ook de onafhankelijke toezichthouder constateert dat gemeenten te weinig hun best doen. "Dat roepen we al jaren", zegt een woordvoerder. "Ook wij willen dat het sneller gaat."

Het grootste probleem lijkt het feit dat er in Nederland geen straf volgt wanneer het verplichte beleid niet op orde is. Dat is in veel andere landen anders. Zo zijn in Frankrijk bedrijven met meer dan twintig werknemers verplicht om werknemers met een beperking in dienst te hebben: minimaal 6 procent. Halen ze dit percentage niet, dan deelt de overheid een boete uit. Franse winkels waarbij de kassa's niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking krijgen ook een boete.

Bron: Nu.nl/ANP