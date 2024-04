Meldpunt Woekerhuur: Extreme huurprijzen zorgen voor problemen bij jong en oud theme-icon Wonen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 746 keer bekeken • bewaren

Uit een rapport van de Woonbond over Meldpunt Woekerhuur blijkt dat de extreem hoge huurprijzen in de vrije sector in alle leeftijdsgroepen voor problemen zorgt. Meer dan 350 huurders meldden zich in de afgelopen twee maanden bij het meldpunt. Hieruit wordt duidelijk dat de hoge huurprijzen leiden tot financiële problemen, uitgestelde levensbeslissingen en aanzienlijke stress.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, benadrukt dat deze verhalen duidelijk maken dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om extreme huurprijzen in te perken.

Problemen voor alle leeftijden

De meldingen onderstrepen dat huurders van alle leeftijden worden getroffen door de buitensporige huurprijzen in de vrije sector. Jongeren stellen belangrijke levenskeuzes uit en voelen zich buitengesloten. Gezinnen en huishoudens met middeninkomens ervaren een gebrek aan geschikte huisvesting. Gepensioneerden vrezen dat stijgende huurprijzen hun huidige woning onbetaalbaar zullen maken.

Angst om woning te verliezen: "Voel me depressief"

Veel van de melders vrezen gedwongen verhuizingen als gevolg van aanzienlijke huurverhogingen. Tegelijkertijd blijkt de zoektocht naar betaalbare alternatieven vaak extreem lastig.

Een dertiger die maandelijks 1075 euro betaalt voor een krappe 27 vierkante meter, illustreert dit: "Ik kan zelfs geen vrienden uitnodigen om hier te eten omdat er geen ruimte is voor een eettafel. 75 procent van mijn salaris gaat op aan vaste lasten. Ik weet niet zeker of ik volgend jaar nog in dit huis kan blijven, want het wordt steeds moeilijker bij te houden als de huur blijft stijgen. Hierdoor voel ik me vaak depressief."

Huurprijs en kwaliteit staan niet in verhouding

De kwaliteit van de woningen staat in schril contrast met de hoge huurprijzen. Veel huurders klagen dat de huurprijs niet in verhouding staat tot de kwaliteit en het comfort van de woning.

Problemen zoals vocht en schimmel, slechte isolatie, en enkel glas leiden tot hoge stookkosten en worden vaak genoemd door melders.

"Te weinig aandacht voor belang huurder"

Volgens de Woonbond zijn de ervaringen van deze huurders het gevolg van het landelijke woonbeleid van de afgelopen decennia. Zeno Winkels benadrukt: "Te lang is er in de vrije huursector te weinig aandacht geweest voor het belang van de huurder. Het draaide vooral om rendementen en het streven naar een zo groot mogelijke commerciële huurmarkt, in plaats van een kwalitatief hoogstaand huursegment met maatschappelijke meerwaarde."

“Wet betaalbare huur essentiële eerste stap”

Het aanpakken van de veel te hoge huurprijzen die geen enkel verband hebben met de kwaliteit is volgens de Woonbond een begin van de oplossing. De bond ziet de Wet betaalbare huur als een middel hiertoe.

Winkels merkt op: "Hoewel er meer nodig is om huren echt betaalbaar te maken, is het aanpakken van woekerhuren een essentiële eerste stap. Politici die eerder hebben gepleit voor lagere huren en het aanpakken van de woningcrisis, moeten nu vasthouden aan hun beloften. De Wet Betaalbare Huur is geen kwestie van voorkeur, maar van dringende noodzaak."