Meerderheid Nederlanders: "Lonen moeten meestijgen met inflatie"

10 feb. 2023 - 16:59

@Janny Boe: Dat heel hard de goede kant opgaan met de pensioenen is feitelijk onzin. De meeste pensioenen zijn al ca 10 jaar bevroren, waardoor het koopkrachtverlies zo rond de 27% lag. (Over de periode 2012 t/m 2021 was de inflatie zo'n 17% en de gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2022 was 10%, vandaar die 27%). Dus hooguit (lang niet alle pensioenfondsen) wordt eindelijk het laatste jaar gecompenseerd, waardoor er nog steeds een achterstand is van 17%. Nog erger zijn de bedrijven waar geen CAO van toepassing is, hier moeten de werknemers maar hopen dat er enige compensatie plaats vindt. Dit in acht nemende, kan je constateren dat de inkomenskloof ook (nog) groter aan het worden is. Helaas zijn dit de feiten.