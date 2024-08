Meer vaste contracten door krapte op de arbeidsmarkt

Door aanhoudende krapte stagneert de flexibilisering van de arbeidsmarkt en nemen vaste contracten toe in populariteit. Bedrijven is er veel aan gelegen om personeel aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Er zijn echter nog 2,7 miljoen werkenden die een flexibele arbeidsovereenkomst hebben. Dit aantal is ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald met 25.000. In de nasleep van de coronacrisis liep het aantal werkenden met een flexcontract op tot bijna 2,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2023, maar sindsdien is de daling ingezet.

In het tweede kwartaal van 2024 nam het aantal vacatures af met 10.000. Ook het aantal werklozen nam af met 3.000. Op dit moment zijn er gemiddeld 108 vacatures per 100 werklozen, er is dus nog altijd sprake van krapte. Er stonden aan het einde van het tweede kwartaal van 2024 circa 401.000 vacatures open, met name in de handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Vacatures in deze drie sectoren vormen samen ongeveer de helft van alle openstaande vacatures.