Meer meldingen van schimmelvorming in woningen sinds energiecrisis Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Meer mensen hebben in 2022 melding gedaan van schimmelvorming in hun woning dan een jaar eerder. Expert op het gebied van water en ondergrond Maarten Kuiper van adviesbureau Aveco de Bondt ziet vaker schimmels bij woningonderzoeken en een woordvoerder van de vereniging voor woningcorporaties Aedes hoort vanuit verschillende woningbouwcorporaties geluiden over een toename van schimmel in woningen.

De stijging komt waarschijnlijk deels doordat mensen hun huis niet durven te ventileren vanwege de hoge energieprijzen. In een vochtig huis ontstaan er eerder schimmels.

"Groeiende vraag naar informatie over schimmelvorming"

Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis en de GGD Amsterdam zien een groeiende vraag naar informatie over schimmel- en vochtvorming. Afgelopen najaar werd de webpagina over dit onderwerp bij Milieu Centraal 32.000 keer bezocht ten opzichte van 16.000 keer een jaar eerder.

Woningbouwcorporatie Parteon in de Zaanstreek zegt deze winter zo'n 10 procent meer meldingen over schimmel te hebben gehad dan voorgaande winter.

Kuipers: Schimmel kan bestaande luchtwegklachten verergeren

Volgens Kuiper veroorzaakt schimmel niet direct ziektes, maar kan het al bestaande luchtwegklachten verergeren. Bovendien is te veel vocht niet goed voor je huis. "Het zal niet snel in elkaar storten, maar vocht kan bouwmaterialen wel zachter maken en behang kan door te veel vocht loslaten."

Wil je weten hoe je schimmel- en vochtplekken voorkomt of hoe je deze het beste kunt behandelen? We schreven er dit artikel over:

Mensen ventileren minder uit angst voor energierekening

Veel mensen sluiten hun ventilatierooster uit angst voor een hoge energierekening. Hierdoor kan het vocht niet weg uit de woning en is er kans op schimmelvorming. Daarbij speelt een lagere temperatuur in huis ook een rol, want koude lucht neemt minder vocht op.

"Houdt binnentemperatuur van minstens 15 graden aan"

Kuiper raadt daarom een binnentemperatuur aan van minstens 15 graden. Tenslotte trekt er ook meer vocht vanuit vloeren en muren oude woningen in als de grondwaterstanden hoog zijn.

Door klimaatverandering staat het grondwater in de winter steeds hoger, meldt Kuiper op basis van een analyse van duizenden peilbuizen.

"Goed ventileren is in elk huis belangrijk"