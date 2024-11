Meer klachten over webshops, ACM adviseert: Eerst checken, dan bestellen! Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De ACM heeft dit jaar tot nu toe al meer klachten over webshops ontvangen dan over heel 2023. Veel consumenten ontvangen hun online aankopen veel te laat of krijgen die zelfs helemaal niet geleverd. De toezichthouder start daarom voor de feestdagen een campagne om mensen te waarschuwen voor onbetrouwbare webshops. Het motto luidt: Eerst checken, dan bestellen!

Volgens de ACM wordt een deel van de problemen veroorzaakt door dropshippers. De producten worden dan rechtstreeks vanuit China geleverd aan de consument.

Online-campagne van start

De consumentenwaakhond richt haar campagne op mensen tussen de 18 tot 30 jaar. Door video’s op sociale media te verspreiden hoopt de ACM op meer bewustwording onder de doelgroep. Ook worden er advertenties uitgezet bij streamingsdiensten en radio’s.

De advertenties maken duidelijk dat een deal op het internet soms anders loopt dan afgesproken. Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: “De feestdagen komen eraan en de advertenties voor mooie cadeaus vliegen je om de oren. Een online aankoop is zo gedaan, zeker via onlineadvertenties, bijvoorbeeld op social media. Helaas is niet iedere webshop betrouwbaar. Dus zie je iets leuks, stop dan toch even om reviews te checken. Liefst op meerdere reviewsites. Zo haal je de onbetrouwbare webshops er al snel uit en voorkom je een miskoop. Eerst checken, dan bestellen!”

Betrouwbaar bestellen bij een webshop

Hoe controleer je of een webshop betrouwbaar is? Volgens de ACM is het belangrijk en makkelijk om de reviews te checken. Maar zet daar wel een kanttekening bij. “Let wel goed op, want reviews kunnen ook nep zijn. Bekijk daarom geen reviews op de website van de webshop zelf”. Aldus de ACM. Zij geven mee dat webshops ervoor kunnen zorgen dat slechte reviews worden verborgen op een reviewsite, maar dat lukt een webshop niet op meerdere platformen tegelijk. Wil je zoveel mogelijk verschillende reviews bekijken? Het ACM raadt aan om online te zoeken naar het woord ‘reviews’ vervolgd met de URL (link) van de webshop waar je wil bestellen.

Om zekerder te winkelen bij online webshops heeft de ACM ook een checklist ontwikkeld met tips om te bestellen bij een webshop die je nog niet kent.