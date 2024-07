Meer kans op tekenbeten: let op als je een tekenmiddel gebruikt Gisteren • leestijd 3 minuten • 2578 keer bekeken • bewaren

Ga je binnenkort de natuur in? Let dan op. Onderzoekers van de universiteit Wageningen en van het RIVM voorspellen dat het hoogtepunt van het tekenbeetseizoen er nu aankomt. Maak je gebruik van een anti-tekenmiddeltje? Lees dan eerst de gebruiksaanwijzing grondig door. Bij verkeerd gebruik, kunnen met name kinderen en zwangere vrouwen vergiftigingsverschijnselen krijgen.

In de zomer trekken meer mensen de natuur in. De komende weken worden waarschijnlijk meer mensen dan anders gebeten door teken. Jaarlijks lopen ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders een tekenbeet op. Voor de meeste mensen is dat ongevaarlijk.

Toch krijgen zo’n 27.000 mensen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Dat gebeurt als de teek eerder besmet is geraakt met een ziekmakende bacterie bij het opzuigen van bloed van sommige dieren. Een tekenbeet krijgen kan het hele jaar door, maar volgens het RIVM was er in de afgelopen weken al een toename te zien.

Bij de ziekte van Lyme kunnen mensen een rode ring of vlek krijgen op de plek waar de teek heeft gebeten. Ook kunnen mensen koorts, spierpijn, huid-, zenuw- en hartklachten krijgen. Van de 27.000 mensen per jaar die de ziekte oplopen, krijgen er ruim duizend langdurige klachten.

Gebruik een anti-tekenmiddel volgens de aanwijzingen

Met een anti-tekenmiddel kunnen mensen zich tegen tekenbeten beschermen. Voor veilig gebruik wordt aangeraden om de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.

Als mensen te veel van een anti-tekenmiddel gebruiken, wordt de blootstelling aan de stoffen in het middel te hoog. Dit kan schadelijke effecten hebben op het zenuwstelsel en leiden tot vergiftigingsverschijnselen.

Kinderen en zwangere vrouwen

Bij kinderen is het extra belangrijk om goed op te letten vanaf welke leeftijd een anti-tekenmiddel geschikt is. Een anti-tekenmiddel moet niet in de ogen, mond of neus terechtkomen. Bij jonge kinderen is het daarom belangrijk dat hun handen niet ingesmeerd worden. Ook kunnen zij zich beter niet zelf insmeren. Een anti-tekenmiddel moet ook altijd buiten het bereik van kinderen bewaard worden.

Ook voor zwangeren is het belangrijk om te controleren of het middel voor hen geschikt is. Zo is het beter als zij geen middelen met de werkzame stof DEET of icaridine gebruiken. Het is namelijk nog onduidelijk of deze stoffen veilig zijn voor het ongeboren kind. Zwangeren kunnen daarom beter anti-tekenmiddelen gebruiken met andere werkzame stoffen, zoals citriodiol of ethylbutylacetylaminopropionaat. Deze werken vaak ook nog eens langer tegen teken dan middelen met DEET. Wie borstvoeding geeft, zorgt dat anti-tekenmiddel niet in de mond van de baby komt door geen anti-tekenmiddel op de borsten aan te brengen en de handen te wassen voor het voeden.

Hoe bescherm je jezelf tegen teken?

Ga je de natuur in, dan kun je deze voorzorgsmaatregelen treffen om een tekenbeet te voorkomen.

- Draag een lange broek en een trui of jas met lange mouwen.

- Trek dichte schoenen aan.

- Stop je broek in je sokken.

- Laat kleine kinderen een hoedje of pet dragen.

- Kom niet in hoog gras of het struikgewas.

- Blijf op de gebaande wandelpaden.

Op pad geweest? Controleer of je geen teken draagt

- Controleer of er teken in of op je huid zitten.

- Schud je kleren, hoofddeksel, sokken en schoenen buiten uit. Zo gaan eventuele teken die erop zitten eraf.

Raadpleeg de Tekenradar

Voordat je de natuur ingaat, kun je op Tekenradar.nl kijken wat de voorspelde tekenactiviteit is. Je kunt op de website zelf teken rapporteren en of je een rode vlek, een kenmerk van de ziekte van Lyme, hebt opgelopen.