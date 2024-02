Meer huishoudens hebben een vast contract voor stroom en gas

Meer dan de helft van de huishoudens heeft een vast contract voor stroom en gas. Dat is voor het eerst in ruim een jaar tijd, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de nieuwste cijfers.

Sinds juni bieden energiemaatschappijen weer vaker een contract aan met prijzen die voor een langere tijd vastliggen. Dit contract is weer snel populair geworden. Op 1 januari van dit jaar had ruim de helft van de huishoudens een vast energiecontract. Vorig jaar in maart was dat slechts een kwart.