Meer geld sparen? Vier (be)spaartips van de budgetcoach

Nederlanders zijn minder gaan sparen. Vorig jaar brachten we een extra bedrag van 14,9 miljard euro naar onze spaarrekeningen. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) sparen Nederlanders nu weer net zoveel als vóór de coronacrisis. Maar hoe kun je overzicht houden over je financiën? En hoe blijf je meester over je geld, zodat je succesvol kunt sparen? In dit artikel lees je de beste (be)spaartips van een budgetcoach.

Veel geld sparen is niet voor iedereen haalbaar, maar het creëren van financieel inzicht is dat wel, vertelt Stephanie Hesterman. Zij is directeur van budgetcoach.nl en ondersteunt met haar team dagelijks mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het verkrijgen van financieel overzicht. Ze deelt vier basisrichtlijnen die voor iedereen van pas komen.

Tip 1: Creëer (financieel) overzicht

Een gezonde spaarsituatie begint met een duidelijk overzicht van je financiën. "Mensen geven te veel geld uit als ze geen inzicht hebben in hun budget en merken dan halverwege de maand dat ze al door hun salaris heen zijn."

Gelukkig zijn hier verschillende apps voor die je een zetje in de goede richting geven en je kunnen helpen om je financiën op orde te krijgen. "Websites zoals Wijzeringeldzaken.nl en Nibud.nl bieden handige tools om je een steuntje in de rug te geven en een realistisch beeld te geven van je uitgaven", aldus Stephanie.

Het Nibud, oftewel het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting biedt bijvoorbeeld passende informatie over jouw financiële situatie, waaronder het berekenen van een geschikt bufferbedrag en tips om kritisch naar je uitgaven te kijken.

Tip 2: Vermijd ongemerkte uitgaven, oftewel sluimerkosten

Als je niet kritisch naar je uitgaven kijkt, ontstaat er een lage drempel voor 'sluimerkosten'. Dit zijn uitgaven die je doet zonder dat je het goed en wel doorhebt, uitgaven die bij elkaar opgeteld bovendien flink oplopen. Het risico zit 'm erin dat je niet of nauwelijks beseft dat je aanzienlijke bedragen uitgeeft.

Volgens budgetcoach Stephanie komen deze kosten vaak voor bij online aankopen. Dat komt met name door verleidelijke aanbiedingen of door het gebruik van apps zoals Klarna en Afterpay, die achteraf betalen of deelbetalingen mogelijk maken. Stephanie geeft aan: "Hierdoor wordt er onbewust bijvoorbeeld heel veel geld besteed aan zaken zoals kleding of schoenen, en dit kan later in de maand (als je daadwerkelijk moet betalen, red.) voor problemen zorgen."

Kijk ook eens kritisch naar je lopende abonnementen en verzekeringen. Het kan best zijn dat je een aantal daarvan niet meer nodig hebt of dat er betere deals bestaan. Zo is het in sommige gevallen mogelijk om een abonnement met je partner te delen als jullie samenwonen, in plaats van dat jullie allebei een individueel abonnement moeten hebben.

Tip 3: Maak sparen leuk en bedenk een spaardoel

"Veel mensen hebben negatieve associaties met geldzaken, maar dat is helemaal niet nodig," zegt Stephanie. Maak een spaardoel zodat je ergens naar toe kunt werken.

"Ga bij jezelf na of er iets is dat je heel graag wilt, zelfs als het momenteel buiten bereik lijkt. Zet dat doel voor jezelf vast en bedenk wat de periode ongeveer is waarin je het doel wilt behalen. Vervolgens kun je kijken wat je bijvoorbeeld maandelijks moet wegzetten om jouw doel ook daadwerkelijk te behalen."

Volgens Stephanie leg je jezelf zo de verplichting op om je financiële situatie onder de loep te nemen. Zorg er wel voor om eerst een reserve op te bouwen voor onvoorziene kosten.

Dit betekent volgens Stephanie ook dat je het zo simpel mogelijk moet maken: "Start met kijken naar waar je uitgaven naartoe gaan. Tien minuten per dag is al voldoende". Dit maakt de drempel lager om actief bezig te zijn met jouw geldzaken.

Tip 4: Lukt het zelf niet? Zoek hulp

Loop je tegen problemen aan of is jouw financiële situatie ontoereikend? Een professioneel steuntje in de rug kan helpen. Veel werkgevers bieden hun werknemers financiële hulp aan en werken samen met budgetcoaches. Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat er in drie van de vijf bedrijven medewerkers rondlopen met geldproblemen.

Op de lange termijn kan financiële stress voor psychische problemen zorgen, en daarmee ligt verzuim op de loer. Het is dus ook in het belang van jouw werkgever om ondersteuning te bieden.