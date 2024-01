Medicijntekorten in Nederland groter dan ooit Gisteren • leestijd 2 minuten • 2271 keer bekeken • bewaren

In Nederland was het tekort aan geneesmiddelen in 2023 groter dan ooit. Dat raakt zo’n vijf van de dertien miljoen medicijngebruikers in Nederland. Dat werd onderzocht door apothekersorganisatie KNMP.

Maar wanneer is er sprake van een tekort? De KNMP registreert officieel een tekort als een medicijn veertien dagen landelijk niet verkrijgbaar is, bericht de NOS. Vorig jaar registreerde de apothekersorganisatie 2292 keer een tekort, het jaar daarvoor ging het om 1514 tekorten. Het gemiddelde medicijntekort duurde in 2023 zo’n 107 dagen.

Wat is de oorzaak?

Er is volgens de KNMP geen eenduidige oorzaak. In net iets meer dan de helft (56 procent) van de gevallen werd er door de fabrikant geen oorzaak opgegeven. Andere oorzaken die genoemd werden, zijn distributie- en productieproblemen en een toegenomen vraag.

Nederland geen aantrekkelijke markt voor fabrikanten

Op het gebied van medicijnen kent Nederland in vergelijking tot andere landen lage prijzen. Daarbij is er een relatief beperkt inwoneraantal. De combinatie van die twee maakt Nederland geen aantrekkelijke markt voor fabrikanten.

Ook het preferentiebeleid is hier van invloed op. Zorgverzekeraars hebben een voorkeur voor een bepaalde geneesmiddelen. Zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof? Dan kunnen zorgverzekeraars een van die geneesmiddelen bestempelen als voorkeursmiddel.

De branchevereniging wil daarom dat het preferentiebeleid aangepast wordt, zodat er meer ruimte ontstaat voor fabrikanten. De organisatie pleit ook voor meer productie van medicijnen in Europa of zelfs in Nederland.

Wat gebeurt er als je medicijn niet op voorraad is?

Is jouw medicijn niet op voorraad? Dat wil dan niet zeggen dat je niets krijgt. In bijna driekwart van de gevallen krijg je een alternatief medicijn voorgeschreven. Je stapt dan over op een ander merk van het geneesmiddel of een andere sterkte.

Zo’n zeventien procent moet overstappen op een ander soort medicijn en in één procent van de gevallen is er geen alternatief beschikbaar.

Heb jij last van het tekort aan geneesmiddelen? Deel jouw ervaring in de reacties

Bron: NOS