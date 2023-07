"Medicijntekort eerste helft 2023 evenaart bijna tekort van heel 2022" Gisteren • leestijd 2 minuten • 1903 keer bekeken • bewaren

Het medicijntekort van afgelopen half jaar heeft de apothekersvereniging KNMP de noodklok doen luiden. Er zijn in 2023 na een half jaar als bijna evenveel tekorten als in heel 2022. Hoe komt dit? En waarom is er geen eenvoudige oplossing?

Medicijntekort 2022 evenveel al eerste halfjaar 2023

Het medicijntekort is niet iets nieuws. Voor de afgelopen tien jaar is het al een probleem geweest, maar de omvang ervan is nog nooit zo groot geweest als nu, zegt KNMP tegen het AD. In 2022 werd er een tekort van 1514 genoteerd, terwijl we halverwege 2023 al op 1179 tekorten zitten.

Probleem is niet makkelijk op te lossen

Experts geven aan dat het probleem niet makkelijk op te lossen is. De medicijnproductie is verhuisd naar China en India, om de kosten te drukken. Om de zorgverzekering laag te houden is er veel gedrukt op de prijzen, waardoor er een efficiëntere productie is ontstaan, legt Marcel Bouvy, Hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg uit aan het AD.

Hierdoor zijn er minder én grotere productielocaties. Ook het opslaan van medicijnen kost geldt, waardoor de leveranciers slechts kleine voorraden hebben. Bouvy legt uit aan het AD: “Dat brengt het risico met zich mee dat als iets wordt afgekeurd of een grondstof er niet is, meteen de hele keten in de problemen komt.”

Nederland weer aantrekkelijk maken voor leveranciers brengt kosten mee

Het medicijntekort is dus al voor langere tijd ene probleem en deskundige laten al langere tijd weten dat de grens is bereikt. “Jaren geleden gaven we al het signaal af dat we met de prijs op een kritisch kantelpunt zaten. Daar is niets mee gedaan.

Nederland is totaal niet meer aantrekkelijk voor leveranciers”, zegt Bart van den Bemt, hoogleraar Goed Geneesmiddelgebruik én zelf apotheker. Nederland moet dus weer aantrekkelijk worden voor leveranciers om mee te handelen volgens specialisten. Maar dit zal verbonden zijn aan hogere kosten.

