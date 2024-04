Massaclaim tegen Apple voor opzettelijk vertragen iPhones

Tussen 2017 en 2018 heeft Apple verschillende iOS-updates uitgebracht voor de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en de eerste generatie SE-modellen. Deze updates hebben geleid tot een afname van de prestaties van de smartphones, met als doel de onderliggende batterijproblemen te verdoezelen. Als gevolg hiervan werden de iPhones trager en functioneerden ze niet meer zoals verwacht.

In de Verenigde Staten heeft Apple in deze zaak in totaal al voor 613 miljoen dollar (zo'n 572 miljoen euro) geschikt en is 92 dollar (circa 86 euro) per gedupeerde uitgekeerd. In Frankrijk werd een boete van 25 miljoen euro opgelegd en in Italië werd een boete van 10 miljoen euro bevestigd door de rechter. Ook in andere Europese landen lopen er massaclaims tegen Apple. ANP