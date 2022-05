Marktplaats-betaalverzoek via WhatsApp? Oplichting! Vandaag • leestijd 2 minuten • 1461 keer bekeken • bewaren

Doe jij zaken via Marktplaats? Dan moet je goed uitkijken voor oplichters. Door middel van valse betaalverzoeken die via WhatsApp worden verspreid, hopen fraudeurs jouw bankrekening leeg te kunnen trekken. Hoe het werkt? Dat leggen we uit in dit artikel.

Stel, je biedt iets te koop aan. Een geïnteresseerde koper neemt contact op en gaat akkoord met de vraagprijs. De verdere afhandeling gaat via WhatsApp, want dat is handig. Althans, dat denk je.

Nagemaakte 'Marktplaats'-website

In werkelijkheid hopen oplichters zo buiten de systemen van Marktplaats om te kunnen communiceren. En dat doen ze niet zonder reden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vervalste betaalverzoeken sturen zonder dat het meteen opvalt.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om links naar nagemaakte 'Marktplaats'-websites, zoals nu. Bekijk het voorbeeld hierboven maar eens. Verkopers krijgen de vraag om een betaalverzoek te sturen. Maar als je de link goed bekijkt, zie je dat het om een nepsite gaat.

Zo is de domeinnaam Websiteverkooponline.nl helemaal niet van Marktplaats. Al ziet het er wel levensecht uit. Kijk maar:

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Valse inlogomgevingen van elf banken

Op deze pagina wordt gesproken van een 'IBAN-verificatie'. Dat is zogenaamd voor de veiligheid van Marktplaats-gebruikers. In werkelijkheid zit de vork heel anders in de steel.

Deze nepsite bevat namelijk links naar nagemaakte websites van maar liefst elf banken. Deze banken, om precies te zijn:

ABN AMRO

ING

Rabobank

ASN Bank

Bunq

Handelsbanken

Knab

Regiobank

SNS Bank

Triodos Bank

Van Lanschot

En wat gebeurt er als je even denkt in te loggen? Dan gaan oplichters met jouw saldo aan de haal. Jouw rekening is geplunderd en jij blijft zitten met de schade.