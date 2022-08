Malafide advertenties op Facebook leiden tot bitcoinfraude

15 aug. 2022 - 10:06

he he, eindelijk, zo heetten ze, dragons, ik las het, vroeg informatie, dacht een account aan te maken en het later eerst beter te bekijken en meteen ging mijn telefoon. Een slecht Engels sprekend iemand ratelde een onverstaanbaar iets, en, mijn voornaam uitsprekend, we will help you, doe je pc maar aan en laat ons onze gang maar gaan. Niet dus. Ik werd na ophangen direkt weer gebeld en weer en weer en weer, achter mekaar door. Ik brulde: I don't want this, stop calling me' en de volgende belde alweer. Dus ik ga het door op klachtenkompas, 'wat is dit?' en kreeg als antwoord: 'Daar kunnen wij niets meer, geef maar door aan de AFM.' En ik dacht: dit zijn een raar stelletje die doen of ze bij Mathijs van Nieuwkerk zaten of bij wie dan ook, kijk er naar en doe er wat mee..... en nu hehehe, staat er bij jullie een stukje over. Ik ga het nu meteen lezen, goed zo, want als rare individuen schermen met bekende Nederlanders die hier helemaal achter staan (en hoop ik, van niets weten) en zo blij zijn want die 25,- euro was aan het einde van het programma al 125,- euro, dus stel je nou eens voor dat...........zo gemeen.