Make-upaanbod in de winkels niet inclusief 18-09-2021 • leestijd 2 minuten • 1196 keer bekeken • bewaren

Je zou denken dat een make-upproduct als foundation voor iedereen makkelijk te vinden is met de enorme keuze aan producten in de drogisterijen, maar dat valt tegen. Een rondje langs verschillende winkels bevestigt dat het assortiment foundationkleuren over het algemeen beperkt is. Het gaat dan met name om de keuze voor tinten voor donkere huidskleuren. Hierdoor is het aanbod niet inclusief.

Belbus-presentator Ciana bekeek in de Etos, Kruidvat/Trekpleister en de HEMA het kleurenaanbod van de verschillende foundations. Van alle merken koopt ze de twee donkerste kleuren die beschikbaar zijn in het schap. Deze flesjes nemen we mee naar de make-upstudio van make-up artist Viola Sarkodee.

Sarkodee legt uit dat merken die wel een compleet inclusieve lijn aanbieden, en bijvoorbeeld in het buitenland al verkrijgbaar zijn, tot nu toe niet worden aangekocht door winkels in Nederland.

Teleurgesteld door beperkt aanbod in foundationkleuren

Ook Maureen, Sahar, Aimy en Celesta delen hun ervaring met het vinden van een passende foundation in de winkels waar make-upproducten voor iedereen betaalbaar zijn. Veel kleuren die in de winkels als donkerste optie verkocht worden, zullen voor veel mensen met een donkere huidskleur te licht zijn.



Ook de ondertoon van een product is, naast de kleur van de foundation, erg belangrijk om de make-up goed aan te laten sluiten op de huid, legt Viola Sarkodee uit. In de reeds beperkte kleurkeuze is de juiste match met de ondertoon vaak niet te vinden. Het gevolg kan zijn dat een foundation er te grauw of juist te licht uitziet op de huid.

Beperkt aanbod in donkere kleuren foundation niet van deze tijd

Volgens de vrouwen in onze uitzending is het niet meer van deze tijd om een foundationlijn aan te bieden met maar een paar donkere kleuren, zoals Nikkie Plessen onlangs deed met haar N-Beauty. Maureen: ”Een foundation lijn die maar twee donkere kleuren heeft, dat neem ik niet eens serieus”.

Reacties

De drogisterijbranche wil helaas niet in de studio reageren. Etos laat weten te streven naar een inclusief assortiment en extra kleuren foundation te gaan opnemen in het hun aanbod, in de winkels en online. Kruidvat zegt dat de samenstelling van het assortiment vooral was gericht op het aanbieden van tinten waar de meeste vraag naar is, maar dit te gaan verbreden. Ook zegt Kruidvat online wel meer kleuren te verkopen. Ook HEMA benadrukt online hun hele assortiment foundations aan te bieden, per winkel kan het kleurenaanbod verschillen. HEMA geeft aan de vrouwen uit de reportage uit te nodigen om met hen in gesprek te gaan en open te staan voor feedback. N-Beauty, van Nikkie Plessen, wilde helemaal niet reageren op onze vragen over het foundation assortiment van N-Beauty.

De reacties van Etos, Kruidvat en HEMA vind je hieronder.