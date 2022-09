Maandag in Kassa: Energiekosten worden onbetaalbaar

Maandagavond in Kassa besteden we aandacht aan de mensen die door de torenhoge energieprijzen in de problemen komen. Zelfs wanneer je al je eten opwarmt in de magnetron en nooit de verwarming aan hebt, betaal je je scheel. En in de Belbus helpt Ciana een jongen wiens Swapfiets op gewelddadige wijze is gestolen. Maar in plaats van begrip te tonen, wil Swapfiets de schade verhalen op het slachtoffer.