Vandaag in Kassa: Voetbalfans verleid tot online gokken door sponsors Eredivisieclubs

Wie verhuist, deelt uit! Vegetarische bitterballen in ons geval. Welke is de lekkerste? Het antwoord zie je in Kassa. Maar we hebben meer onderwerpen: de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, is bij ons in de studio om te praten over de financiële knelpunten waar statushouders mee te maken krijgen.