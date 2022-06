Maandag in Kassa: Uitlaatservice voor honden steeds minder welkom 03-06-2022 • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

Maandag gaan we in Kassa op pad met de hondenuitlaatservice. Steeds meer gemeenten willen niet dat honden worden uitgelaten in hun natuurgebieden. En, de Chinese webshop Shein is specialist in goedkope en snel veranderende 'fast fashion'. Europa wil deze wegwerpcultuur in de mode een halt toeroepen.

Hondenuitlaatservice steeds minder welkom

Nu we weer met z'n allen overdag op kantoor zitten, is de (nieuw aangeschafte) hond alleen thuis. Dé oplossing lijkt de hondenuitlaatservice (HUS). Maar steeds meer gemeenten en natuurgebieden verbieden deze bedrijfstak. Want ze hebben liever niet dat tien loslopende en blaffende honden door een natuurgebied razen.

Fast fashion: snelle en goedkope mode

We kopen steeds meer kleren die we steeds korter gebruiken, omdat de producten van lage kwaliteit zijn of de volgende trend zich alweer aandient. Dit wordt fast fashion genoemd, en het is behoorlijk lastig om daar niet aan mee te doen. Chinese webshop Shein is een extreem voorbeeld van zo’n fast fashion bedrijf, dat zich vooral richt op trendgevoelige jongeren. In Europa wordt nu strengere regelgeving voorbereid om deze wegwerpcultuur een halt toe te roepen. Hoe gaat dit jouw (online) shopgedrag beïnvloeden?

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht

Wist jij al dat het hebben van een rookmelder op iedere verdieping van je woning per 1 juli verplicht is? En maakt het nog iets uit welke rookmelder je koopt? Waar moet je zoal op letten? In Kassa nemen we het onder de loep!

Belbus: Loodgieters rekenen torenhoge prijzen

Huub heeft een lekkage in de keuken en zoekt via Google een loodgieter. Maar wie met de eerste de beste in zee gaat, komt niet zelden van een koude kermis thuis. De loodgieters die het probleem kwamen verhelpen, waren slechts kort in de woning en brachten een schrikbarend hoog bedrag in rekening. En het probleem? Dat is niet verholpen. Tijd voor de Belbus om in actie te komen!

Dit en meer, maandagavond in Kassa. We zijn er vanaf 20.30 uur op NPO1!

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram en LinkedIn!