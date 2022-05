Maandag in Kassa: Schuldhulpverleners rekenen torenhoge kosten

Wie schulden heeft, wil natuurlijk geen nieuwe schulden maken! Sommige commerciële schuldhulpverleners blijken daar echter heel anders over te denken. Zij rekenen torenhoge kosten en brengen klanten alleen maar verder in de problemen. Hoe dat zit, zie je maandagavond bij Kassa.

Een alarmknop waarmee je naasten meteen worden gewaarschuwd als er iets met je is, lijkt een veilige oplossing voor kwetsbare ouderen die nog wel op zichzelf wonen. Maar of daar een duur abonnement voor nodig is? Zeker als dat ook nog eens niet meteen beëindigd kan worden bij opname in een verpleeghuis. Zoals de moeder van Silvia overkomt met de alarmdienst van uwzorg.nl/ sociale-controle.nl.

Het internet is slecht toegankelijk voor mensen voor een beperking. Zo ook voor de 22-jarige Sander Smale die blind is. Met behulp van onder andere spraaksoftware en brailleregel kan hij vaak door websites manoeuvreren, maar helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend: even online een theaterkaartje bestellen of zijn favoriete podcast beluisteren kan door de manier waarop bepaalde websites zijn ingericht een uitdaging zijn. Zelfs bij de overheid loopt hij regelmatig tegen problemen aan. Hoe kan dat en wat moeten we daaraan doen?