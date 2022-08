Maandag in Kassa: Laaggeletterdheid en de behoefte aan medische zorg Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Maandag in Kassa aandacht voor de sociale problematiek omtrent laaggeletterdheid. Een bezoek aan een arts kan voor behoorlijk veel stress zorgen, en wat als je dan ook nog eens een brief van het ziekenhuis krijgt die je niet goed kan lezen? Dan neemt de stress nog meer toe, breekt het zweet je uit en raak je verdwaald in het zorgsysteem. Voor mensen die laaggeletterd zijn, is dit de dagelijkse realiteit.

Hoe gaan datingapps om met jouw privacy?

Daten via een datingapp is voor veel mensen inmiddels de normaalste zaak van de wereld, maar hoe gaan ze eigenlijk om met jouw privacy? Daar blijkt het één en ander aan te schorten. We gaan erover in gesprek met Bits of Freedom.

Abonnement opzeggen? Dat blijkt peperduur

Bijna iedereen heeft wel ergens een abonnement op, en meestal zijn dat er meerdere. Televisie, internet, telefonie, de krant, tijdschriften, de sportschool, noem maar op. Soms komt het voor dat je een abonnement op wil zeggen, maar waar moet je je dan melden?

Op internet zijn dienstverleners en bemiddelaars actief die jou de administratieve rompslomp uit handen nemen, maar het is niet altijd even duidelijk dat je dan in zee gaat met een commerciële dienst. En soms rekenen ze voor een eenvoudige dienst forse tarieven...

Hoe zit dat? En wat zijn jouw rechten als consument? Dat zie je maandag in Kassa.

Belbus: Privéadres is ineens pakketpunt

Frank uit Delft bestelt al jarenlang pakketjes bij bol.com. Dat gaat eigenlijk altijd goed, maar sinds een halfjaar kan hij zijn bestellingen niet meer op zijn privéadres ontvangen. Hoe kan dat? Zijn woning is volgens de systemen van bol.com een afhaalpunt.

Tijd voor de Belbus om dit probleem voor Frank op te lossen.

