Vanavond in Kassa: Kredietoplichters storten slachtoffers in de schulden

Vanavond besteden we in Kassa aandacht aan kredietoplichters. Mensen die op zoek zijn naar een lening, krijgen mooie verhalen op de mouw gespeld, maar in werkelijkheid gaan ze behoorlijk het schip in. Hoe werkt deze oplichting precies? En we gaan in op de chaos op Schiphol. Wachtrijen, vertragingen, geannuleerde vluchten. Waar heb je als gedupeerde reiziger recht op?