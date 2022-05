Maandag in Kassa: Klachten over Viaplay én voedzaam koken met een beperkt budget

Schrik je de afgelopen weken ook van de flink gestegen prijzen in de supermarkt? Dat is niet zo gek. De inflatie is torenhoog, en vorige maand werd bovendien de hoogste inflatie ooit gemeten in het segment 'voedingsmiddelen'. En dat maakt boodschappen doen een steeds grotere uitdaging voor mensen met een beperkt besteedbaar inkomen. Kun je met een beperkt budget eigenlijk nog wel een gezonde, voedzame én lekkere maaltijd op tafel zetten?