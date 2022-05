Maandag in Kassa: Fietssloten van HEMA zijn erg makkelijk open te maken Gisteren • leestijd 2 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Veel mensen gaan op de fiets naar school, naar het werk of naar de supermarkt. Belangrijk is dan om ‘m goed op slot te zetten. Dat doe je bijvoorbeeld met een ring-, spiraal-, of kettingslot. Bij zo'n slot hoort een uniek sleuteltje, zodat je niet andermans slot kunt openmaken. Klinkt logisch, toch? Opmerkelijk genoeg blijkt de HEMA daar heel anders over te denken. De spiraalsloten zijn daar wel heel makkelijk open te maken.

Vergoeding vrijwilligers

De helft van de Nederlandse bevolking doet een of meerdere keren per jaar vrijwilligerswerk. 98% van de vrijwilligers ontvangt daar géen of een vergoeding in natura voor. Je kunt ook aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding maar dan krijg je te maken met ingewikkelde regelgeving.

Belbus: ANWB-cruise valt in het water

De hoogbejaarde Simon en Gerard hebben lang uitgekeken naar de 5-daagse cruise over het IJsselmeer. Maar die droomreis valt in het water als Simon onterecht wordt verdacht van het hebben van corona. Op de eerste dag, ’s avonds laat worden de mannen van boord gezet, zonder enige hulp.

CO2-compensatie van de KLM. Hoe zit dat?

Dat vliegen één van de meest vervuilendste dingen is die je kan doen, is wel bekend. Heel vervelend, want we vliegen steeds meer. Gelukkig hebben vliegmaatschappijen een oplossing die je vast wel eens hebt gezien: je kan je CO2 uitstoot compenseren door wat geld bij te leggen. Dit kost vaak slechts een paar euro. Kan dat echt zo goedkoop? En hoe houdbaar is deze uitweg om te kunnen blijven vliegen? We bespreken het maandag in de studio met Ties Joosten, maar zoals altijd geldt ook hier: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook.

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram en LinkedIn!

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een consumentenvraag? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord.