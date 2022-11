Loodgieters: pas op voor waterschade bij dooi 15-02-2021 • leestijd 1 minuten • 1080 keer bekeken • bewaren

De invallende dooi leidt tot veel gevallen van waterschade. Oorzaak zijn scheurtjes in de leidingen die zijn ontstaan door vorst. Daarvoor waarschuwt installateurskoepel Techniek Nederland.



Loodgieters kregen de afgelopen week al veel meldingen binnen van bevroren leidingen en watermeters. Toch verwachten de installateurs dat de grote drukte nu gaat komen. In veel woningen en andere gebouwen komt de vorstschade pas aan het licht wanneer de dooi invalt. Techniek Nederland verwacht "een hausse aan meldingen."



Wie bij inspectie van leidingen scheurtjes aantreft, doet er goed aan een loodgieter in te schakelen, stellen de installateurs. Wanneer het water in kapotgevroren leidingen weer gaat stromen, loopt het door scheuren in de leiding weg. Vertoont een leiding scheurvorming, dan is het raadzaam om de watertoevoer af te sluiten.

Buitenkranen

Controle is vooral belangrijk bij kranen die minder vaak worden gebruikt, zoals de buitenkraan en kranen in bijkeukens, garages en schuurtjes. Leidingen in kamers op de koude oostkant van een woning zijn extra kwetsbaar. Ook in leegstaande woningen en vakantiehuizen is de kans op bevroren leidingen groot.



De vrieskou zorgde al voor topdrukte bij de verwarmingsbedrijven door haperende cv-ketels.