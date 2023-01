Linkse partijen willen 'progressieve, eerlijke' vermogensbelasting en komen met wetsvoorstel

2 feb. 2022 - 20:55

Dat is weer helemaal de verkeerde kant op wat linkse partijen willen want nu bewegen zij zich weer op het onteigenen van spaargelden waar juist de hoogste rechter een halt toeriep. Hoe komen ze erbij die linkse partijen als GL, PVDA, SP. Hoe kun je nou spaargeld belasten wat mensen rechtstreeks van hun al belaste bruto/netto salaris van hun werkgever weg sparen om een vermogen op te bouwen om eerder te kunnen stoppen met werken vanaf 59 of 60 jaar en van dat geld te leven tot de AOW 8 jaar later. We praten wel over een gat van 8 a 9 jaar eerder stoppen dat je zonder geld zit. Je mag niet voor jezelf zorgen want dat wordt bestraft. Een ton gedeeld door 8 jaar x 12 maanden is € 1041 euro waar nog de huur, gas licht, verzekeringen, zorgpremie enzovoorts nog af moet. Hoe kan in GODS NAAM iemand ooit eerder stoppen met werken? Je mag niet sparen want je geld wordt weg geharkt door de overheid fiscus en de spaarrente is NUL. Wat ik al jaren niet begrepen heb is dat de fiscus op papier aan de 4% rente vast hield terwijl de banken al jaren niet meer gaven aan rente. Op papier had die 4% mee moeten dalen. En hoe de fiscus de tekst bij de vermogensrendementsheffing hanteren met: Wij gaan er vanuit, of fictieve rendement. Je kunt er niet vanuit gaan dat het complete volk belegd, of fictief wat in feite werkelijk rendement moest zijn. Puur onrealistisch en tegen de rechten van de mens. Een eerlijke regeling is wanneer men kijkt of je belegd en wat daar de winsten uit zijn. Uit die werkelijke winsten uit beleggingen bereken je een belastingheffing. Iemand dat eerlijk schoon spaart daar moet geen plafond aan zitten. Al spaar je 3 ton. Mocht dan in de toekomst banken rente geven, dan bekijk je opnieuw naar het rendement waar dan wat belasting over wordt geheven over de rente dat je ontvangt. Over eigen spaargeld kom je niet aan.

