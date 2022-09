Links wil meer investeren in structurele koopkrachtverbetering

Dat staat in de tegenbegroting die de PvdA en GroenLinks traditiegetrouw bekendmaken na Prinsjesdag. Een voorstel heeft het kabinet al min of meer overgenomen: er komt een prijsplafond voor gas en stroom tot een gemiddeld gebruik, om te voorkomen dat de energierekening onbetaalbaar wordt.

PvdA en GroenLinks willen daarnaast het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verder verhogen dan het kabinet al van plan is. Als het aan die partijen ligt moeten de laagstbetaalde werkenden volgend jaar minstens 14 euro per uur krijgen. Ook willen zij een eenmalige uitkering van 800 euro voor iedereen die recht heeft op zorgtoeslag.

Een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat de plannen van de PvdA en GroenLinks niet leiden tot een hogere staatsschuld. Tegenover 18 miljard euro aan extra uitgaven, staat per saldo een even groot bedrag aan lastenverzwaringen.

De tegenvoorstellen laten volgens GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug zien dat "een stap vooruit" mogelijk is. "Als we besluiten dat we moeten opkomen voor mensen die het minder hebben en collectief bijdragen om dat mogelijk te maken. Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen."