Lidl waarschuwt: mogelijk metaal- of kunststofdeeltjes in roomijs

Supermarktketen Lidl roept per direct Roomijs Tricolore van het merk Bon Gelati met houdbaarheidsdatum 25-09-2025 en 26-09-2025 terug. Er kan niet worden uitgesloten dat het product metaal- of kunststofdeeltjes bevat. Daardoor is er sprake van potentiële gezondheidsrisico's in geval van consumptie.