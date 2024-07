Libidoverhogende stofjes in honingproducten, NVWA grijpt in

De NVWA ontving meldingen van consumenten, de douane en uit EU-landen over honingproducten die werden gepromoot als "middel voor een beter seksleven" en startte een onderzoek.

Inspecteurs kochten 21 honingproducten en in 20 daarvan zaten de hormonale stoffen. Het ging om onder meer sildenafil en tadalafil. Dit zijn geneesmiddelen die alleen artsen mogen voorschrijven.

In een van de producten zat flibanserin, oftewel 'viagra voor vrouwen'. Dit middel is in Nederland niet toegestaan. De stoffen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, waarschuwt de toezichthouder.