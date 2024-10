Let op: véél meer telefonische oplichting door Nederlandse nummers Vandaag • leestijd 3 minuten • 10161 keer bekeken • bewaren

Let op: de Fraudehelpdesk waarschuwt voor een opvallende toename van het aantal gevallen van telefonische oplichting. Opvallend is dat daar vooral Nederlandse nummers bij betrokken zijn. Wie opneemt, krijgt een bandje te horen. De telefoontjes zijn afkomstig van bedrijven als PayPal, Klarna, Amazon of eBay. "Hang altijd op als je dit hoort", aldus de Fraudehelpdesk.

RTL Nieuws meldt dat de Fraudehelpdesk gedurende de eerste helft van oktober zo'n 800 fraudemeldingen heeft binnengekregen over deze vorm van oplichting. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk zegt tegenover RTL Nieuws: "Dat is al meer dan de hele maand september, er is dus sprake van een flinke piek."

"Nederlands nummer oogt betrouwbaarder"

De oplichters maken gebruik van spoofing, oftewel een manier om zich een andere telefonische identiteit aan te meten. De kans is groot dat ze zich niet eens in Nederland bevinden, maar ze kunnen wél doen alsof ze vanaf een Nederlands 06-nummer of vanaf een Nederlandse vaste lijn bellen.

En dat komt betrouwbaarder en geloofwaardiger over, waardoor mensen eerder geneigd zijn om op te nemen.

Telefoontjes namens grote bedrijven

Wie opneemt, krijgt een bandje te horen. Soms is dat Engelstalig, soms ook niet. Op het bandje valt te horen dat iemand zich voordoet als medewerker van een groot bedrijf. Dat kan dus gaan om bedrijven als PayPal, eBay, Klarna en Amazon.

De Fraudehelpdesk noemt in dit verband expliciet Klarna, want daar worden momenteel veel meldingen over gedaan. De precieze inhoud van de bandjes varieert, maar er wordt bijvoorbeeld verteld dat er een bedrag wordt afgeschreven.

Oplichters willen toegang tot jouw computer

De bandjes worden afgesloten met een keuzemenu. Daar moet je bijvoorbeeld aangeven of je wel of niet akkoord geeft voor een betaling, en dat kan door het cijfer 1 of 2 in te toetsen.

Wat je ook kiest, je wordt vervolgens doorverbonden met een echt persoon. De Fraudehelpdesk licht toe hoe de vork verder in de steel zit: "Je krijgt dan meestal een gesprek met iemand die gaat proberen om toegang te krijgen tot je gegevens of tot je computer."

Mensen worden ertoe aangespoord om een programmaatje te downloaden om eventuele 'problemen' op te lossen. Dat is TeamViewer-achtige software waarmee je iemand op afstand kunt machtigen om de controle van jouw computer over te nemen. Oplichters kunnen vervolgens alles zien wat jij op de computer doet. En in gesprekken sturen ze je waarschijnlijk naar internetbankieren om zo hun slag te kunnen slaan.

Meerdere slachtoffers trappen erin

De Fraudehelpdesk: "We worden hier op dit moment dus heel veel over gebeld. In de meeste gevallen willen de melders weten of ze het juiste hebben gedaan. Een aantal mensen hebben aangegeven dat ze toegang hebben gegeven tot hun computer, sommigen hebben financiële schade. Gelukkig hangen de meesten op."

Geen verklaring voor plotselinge toename

Het is niet duidelijk waarom deze vorm van oplichting ineens toeneemt. De Fraudehelpdesk heeft wel een vermoeden: "Blijkbaar is het een succesvolle manier van oplichting. Of er is gewoon een nieuwe groep oplichters op ingesprongen."

Wat je moet doen om te voorkomen dat jij schade lijdt is overigens duidelijk. "Hoor je zo'n bandje? Hang dan direct op."

Echte bedrijven bellen jou namelijk niet op die manier.

