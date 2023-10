Let op! Trap niet in valse 'verkeersboete'-appjes namens het CJIB theme-icon Geld • 25-10-2023 • leestijd 4 minuten • 10952 keer bekeken • bewaren

Officiële envelop van het CJIB en een mock-up van een telefoon met de valse CJIB-website © Kassa

Op WhatsApp gaan er momenteel valse berichten rond die uit naam van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) worden verstuurd. Je moet een boete van ruim 350 euro betalen én oplichters verwijzen je naar een chat met een zogenaamde klantenservice. Hoe deze oplichtingstruc precies werkt en waar je op moet letten? Dat lees je hier.

Laten we beginnen met het belangrijkste: het échte CJIB benadert burgers nooit per sms of WhatsApp, al helemaal niet om openstaande bekeuringen te innen. Als jij een bericht krijgt waarin die suggestie wel wordt gewekt, weet je eigenlijk al genoeg: hier zijn oplichters aan het werk.

Toch is het mogelijk dat niet iedereen hiervan op de hoogte is, en daar mikken de oplichters op. In berichten die momenteel rondgaan op WhatsApp, wordt de indruk gewekt dat de berichten van een officieel CJIB-account afkomstig zijn én dat de ontvanger een verkeersboete moet betalen. Hieronder staat een voorbeeld van zo'n WhatsApp-bericht.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Vals WhatsApp-bericht verstuurd uit naam van het CJIB © Kassa

We zien hier onder meer verkeerd hoofdlettergebruik, her en der een gebrek aan interpunctie, zinsbouw die zo nu en dan het één en ander te wensen overlaat, schrijffouten ('vriendelijk groet' in plaats van 'vriendelijke groet') en bovendien zowel een url als een mailadres die allebei twijfelachtig – om niet te zeggen ronduit onbetrouwbaar – overkomen.

Ook is er sprake van feitelijke onjuistheden: het is namelijk niet nodig om een telefoonnummer aan je contactpersonen toe te voegen voordat je een link uit het betreffende bericht kunt openen.

Al met al zijn er voldoende aanwijzingen en redenen om te kunnen weten dat we hier met oplichters te maken hebben: een officiële overheidsinstantie zal namelijk nooit op deze wijze communiceren.

Wat zit er achter de link naar de valse CJIB-website?

Het valt sterk aan te raden om nooit zomaar te klikken op links in berichten van onbekende of onbetrouwbare afzenders, maar wij waren toch wel even benieuwd hoe de vork precies in de steel zit.

Klikken we op de link uit het WhatsApp-bericht, dan belanden we op een nepsite in de kenmerkende paarse CJIB-huisstijl. Ook op deze pagina staan de nodige spel- en stijlfouten zoals we ze hierboven beschreven.

Trekken we de url na, dan zien we dat deze slechts acht dagen geleden is aangemaakt en dat enige informatie over de houder of de eigenaar van het domein niet beschikbaar is. Dan weten wij genoeg: foute boel! Overigens is de link op het moment van publicatie nog actief: het bezoeken van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk afgeraden.

Wat is het verhaal? Je zou tijdens het rijden zijn betrapt op het gebruik van je telefoon, en nader onderzoek van het CJIB heeft inmiddels uitgewezen dat de boete onherroepelijk is. De enige optie die rest, is betalen. Onder het verzonnen kenmerk #356697 krijg je het verzoek om 359 euro te betalen: de daadwerkelijke boete plus 9 euro administratiekosten.

Via een betaalknop kun je de iDEAL-betaling direct in orde maken, zo wordt beloofd. Maar in werkelijkheid gaat het iets anders, en wel op een manier die we in vergelijkbare oplichtingstrucs eigenlijk zelden zien: je krijgt namelijk een verwijzing naar een chatbox waar je in contact treedt met een zogenaamde medewerker van het CJIB. Daar moet je een stappenplan volgen:

Typ ' Betalen ' in de chatbox;

' in de chatbox; Geef de naam van jouw bank op;

op; Geef je telefoonnummer op

Vervolgens krijg je het betaalverzoek direct op je scherm, zo luidt de toezegging. Nu hebben wij dat om voor de hand liggende redenen maar niet gedaan, maar het lijkt op een poging om de indruk te wekken dat je direct persoonlijk contact hebt met een CJIB-medewerker. Dat doen ze in de hoop dat je de boete na ontvangst van de betaallink meteen voldoet.

Hieronder wat schermafbeeldingen waarop je kunt zien hoe het proces er op je telefoon precies aan toegaat.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Screenshots van een valse 'CJIB'-website © Kassa

Wat moet je doen als jij dit soort berichten krijgt?

Krijg jij dit soort berichten? Dan is het simpel: negeren. Klik niet op links, blokkeer de afzender en weersta de neiging om via WhatsApp te reageren. Daarmee kun je namelijk bevestigen dat het nummer actief is, en zo maak je je in potentie kwetsbaar voor toekomstige pogingen tot oplichting.

Twijfel je of een boete echt is? Het CJIB raadt aan om het rekeningnummer te controleren. Een overzicht van officiële rekeningnummers van het CJIB staat hier.

Het CJIB verstuurt boetes per post, nooit per sms, e-mail of WhatsApp-bericht. De boete komt altijd per post in een herkenbare CJIB-envelop.