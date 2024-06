Let op! Oplichters actief met valse thuiswerkopdrachten op WhatsApp

Oplichters sturen op dit moment berichten rond via WhatsApp of sociale media waarin staat dat je eenvoudig geld kunt verdienen met opdrachten voor bijvoorbeeld Airbnb. Fraudeurs veroorzaken steeds meer financiële schade met deze zogenoemde voorschotfraude, zo meldt NU.nl .

Volgens de Fraudehelpdesk hebben oplichters dit jaar al voor meer dan 330.000 euro aan schade veroorzaakt met deze vorm van fraude. Dit is al meer dan in heel 2023 toen de schade 215.000 euro bedroeg.

Uit meldingen aan NU.nl blijkt dat er de laatste weken verschillende mensen zijn benaderd door oplichters via Whatsapp, Telegram en sociale media. Criminelen beloven dat je geld kunt verdienen door simpele opdrachten uit te voeren. Ze voegen je ongevraagd toe aan WhatsApp-groepen onder leiding van iemand die zich voordoet als medewerker van bijvoorbeeld het Airbnb-promotieteam.

Rosa Dinnissen van Airbnb laat in een reactie weten dat “oplichting door derden en het onrechtmatig gebruiken van ons logo niets te maken heeft met Airbnb.” Dinnissen stelt dat het bedrijf dit soort oplichtingspraktijken meteen onderzoekt en daarbij samenwerkt met externe partijen om vervolgstappen te kunnen ondernemen.

Mensen worden in een groep uitgenodigd om bijvoorbeeld accommodaties op Airbnb te gaan liken. Elke uitgevoerde opdracht levert geld op. Om vertrouwen te winnen, wordt in sommige gevallen een vergoeding uitbetaald in cryptovaluta.