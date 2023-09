Let op: kankerverwekkende stof in Conimex Pittige Cassave Kroepoek

Eet jij graag Indonesische Pittige Cassave Kroepoek van het merk Conimex? Online supermarkt PicNic waarschuwt voor één specifieke batch waar een kankerverwekkende stof in zit. Deze batch bevat te veel 3-monochloorpropaan diol (3-MPCD) en is daarom niet geschikt voor consumptie. Hoe weet je of jij zo'n zak in huis hebt?