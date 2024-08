Let op! In deze kaaskoekjes zijn stukjes metaal gevonden

Ben jij gek op kaaskoekjes? Let dan even op! De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dat er stukjes metaal gevonden zijn in kaaskoekjes die verkocht worden door o.a. Plus en Jumbo . Heb je een van deze producten in huis gehaald dan is het advies om deze niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel.