Lerarencollectief: Coronamaatregelen worden door basisscholen niet altijd goed nageleefd

Uit een enquête van beroepsvereniging Lerarencollectief onder 3000 leraren, blijkt dat een op de vier basisschoolleraren (24 procent) vindt dat op hun school de coronamaatregelen niet goed worden waargeborgd en nageleefd. Een ruime meerderheid (67 procent) vindt dat personeel en scholieren zich wel goed houden aan de richtlijnen. De helft geeft wel aan dat ze hun werk met de coronamaatregelen niet veilig kunnen uitvoeren.

Bijna de helft van de basisschoolleraren (47 procent) geeft aan geen collega's te kennen die sinds de heropening van scholen positief zijn getest op corona of in quarantaine zijn gegaan. Zo'n 42 procent geeft aan dat ze wel een of twee besmette collega's hebben.

Quarantaine

Ruim 60 procent geeft aan dat er ook nog geen hele klassen in quarantaine zijn geplaatst. Volgens een op de drie leerkrachten zijn op hun school een tot drie klassen in quarantaine gegaan. Volgens de enquête die de beroepsvereniging liet houden vindt 66 procent van de leraren dat ze voorrang zouden moeten krijgen bij vaccinatie. Voor 70 procent zijn coronasneltesten topprioriteit. ANP

