Lentekriebels? Ga aan de slag met deze tips voor de grote voorjaarsschoonmaak

Zonnestralen in april zorgen bij een hoop mensen voor lentekriebels. Vaak gaat dit gepaard met de drang om het huis eens flink onder handen te nemen. De bekende voorjaarsschoonmaak. Hoe pak je die aan? Hier wat tips om het schoonmaken zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken.

Ga kamer voor kamer af

De lente luidt ieder jaar weer een nieuw begin in. De dagen worden langer, de kou en regen maken plaats. Bij dat nieuwe begin past een schone woning. Maar schoonmaken kan een heel karwei zijn. Daarom is het slim om stapsgewijs je huis schoon te maken. De meest logische verdeling: ga kamer voor kamer af.

De badkamer

Over het algemeen geldt dat er het meeste schoon te maken is in de badkamer. Daarom is het slim om hiermee te beginnen. Dus zet een muziekje op, trek je handschoenen aan en begin met de douche en wc!

Coca-Cola in de wc

Een welbekende lifehack is het legen van een fles cola in de pot. Door het zuur in de frisdrank worden vuil en bacteriën afgebroken waardoor je wc er een stuk schoner door wordt. De bedoeling is dat je de cola kort warm maakt in de magnetron. Niet koken, maar wat warm. Dan giet je het in je pot en laat je het voor een uur of twee zijn werk doen. Pak vervolgens een borstel en schrob het hardnekkige vuil weg, spoel door en je bent klaar!

Wees kritisch met het gebruik van bleek

Veel mensen gebruiken bleek om alle (witte) oppervlakken schoon te maken en denken dat daarmee de kous af is. Maar bleek maakt niet echt ‘schoon’ in de zin dat het vuil verwijdert. Het maakt vlekken minder zichtbaar en het doodt bacteriën waardoor dingen vaak schoon ogen, maar dat niet echt zijn. Het is daarom slim om alsnog een goed schoonmaakmiddel zoals een allesreiniger te gebruiken.

De keuken

De keuken is de plek die het vaakst van alle kamers schoongemaakt moet worden. Daarom is het tijdens een grote schoonmaak zaak dat je je focust op de kleine schoonmaakdingetjes die je normaal gesproken uit gemak zou overslaan. Het aanrecht schoonmaken en de afwas doen, dat zijn klusjes die je gewend bent. Hier wat tips over dingen die je normaliter misschien over het hoofd ziet:

De vaatwasser schoonmaken

Ja, de vaatwasser maakt over het algemeen voor je schoon. Maar dit apparaat moet zelf ook eens in de zoveel tijd worden schoongemaakt. Vooral het filter dat etensresten opvangt in de vaatwasser moet worden leeg geklopt en schoongemaakt. Hierdoor gaat ook de werking van je vaatwasser erop vooruit!

Kleine apparaten onder de loep

In veel huishoudens staat een groot deel van het aanrecht vol met keukenapparatuur. Of het nu een waterkoker, keukenmachine, vijzel of blender is; maak deze eens van binnen en buiten schoon. Heb je een of meer koffiezetapparaten? Nu is het de tijd om deze te ontkalken. Dat kan heel simpel met wat water uit je kraan en wat schoonmaakazijn. Veel koffiezetapparaten hebben een ingebouwd ontkalkingsprogramma waar je gebruik van kunt maken. Voor de overige ruimten:

Over het algemeen hebben de overige ruimten in je huis geen bijzonderheden. Daar zetten we hier wat algemene tips voor je op een rij die altijd van toepassing zijn, ongeachte welke kamer je aan het schoonmaken bent!

Over het algemeen hebben de overige ruimten in je huis geen bijzonderheden. Daarom zetten we hier wat algemene tips voor je op een rij die altijd van toepassing zijn, ongeachte welke kamer je aan het schoonmaken bent!

Dweil met lauw water

Veel mensen dweilen met heet water. Dat verdampt sneller dan koud water, dus kunnen zeepresten op de vloer achterblijven. Beter dweil je met lauw of koud water met een klein scheutje vloerreiniger. Houd daarbij de dosering aan die de fabrikant aanbeveelt. Je gebruikt snel te veel, daardoor kan je vloer mat overkomen en juist weer snel vlekken krijgen!

Van boven naar onder

Neem je een kamer onder handen, werk dan van het plafond naar beneden toe. Ben je bijvoorbeeld aan het afstoffen, dan voorkom je dat stof van een meubel weer op je schone vloer dwarrelt.

Gebruik microvezeldoekjes

Stof afnemen met een vochtige doek lijkt efficiënt, maar is het niet. Vaak verplaats je de stofdeeltjes er alleen maar mee naar een andere plek. Speciaal geschikt voor stoffen zijn microvezeldoekjes. Die hebben heel kleine haakjes aan hun vezels, waar het stof goed aan blijft vastzitten.

