Lening voor auto via autodealer meestal duurder dan bij kredietverstrekker

Toch komt het nog in bijna 35 procent van de gevallen voor dat de dealer een goedkopere autofinanciering biedt. Maar let goed op! Bij veel autodealers die een lage rente hanteren, heb je een verplichte slottermijn en/of moet je vooraf een deel van de aankoopsom voor de auto aanbetalen. Een slottermijn wil zeggen dat je op een deel van het leenbedrag geen rente en aflossing betaalt tijdens de looptijd. Hierdoor lijkt de lening goedkoper, maar aan het einde van de looptijd moet je de slottermijn in één keer aflossen of opnieuw geld lenen om het bedrag te betalen. “Bij een lening via een kredietverstrekker betaal je over het hele leenbedrag rente en aflossing tijdens de looptijd, maar je weet dan wel zeker dat je aan het einde van de looptijd de auto helemaal hebt afbetaald”, voegt Bulthuis toe.

Daarnaast is bij de financiering via de dealer is je auto soms het onderpand van de lening. Dat betekent dat als je de lening niet kunt terugbetalen, je auto in beslag genomen wordt. Bij een lening via de kredietverstrekker hoef je je auto niet in te leveren, omdat die geen onderpand is.