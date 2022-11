Leger des Heils doet schrikbarende constatering: steeds meer jongeren dakloos

De organisatie, die dak- en thuislozen opvangt, telde afgelopen zomer 6016 daklozen. In de zomer van vorig jaar ging het om 4876 mensen. Dat is een toename van ruim 23 procent.

"De situatie zal niet rooskleuriger worden. We maken ons zorgen over de komende maanden, want onze cijfers zijn van augustus en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn daar nog niet eens in meegenomen", stelt het Leger des Heils. ANP