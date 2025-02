Latte macchiato, espresso of een cappuccino? Verschillende soorten koffie op een rij

De oorsprong van de namen van deze koffiedrankjes zijn te vinden in verschillende talen en landen. Wij lichten ze kort toe:



- Espresso: letterlijk vertaald vanuit het Italiaans betekent het woord espresso: uitgedrukt. De naam van dit drankje slaat dus op de bereidingswijze.

- Ristretto: Ristretto betekent in het Italiaans: beperkt. Dit koffiedrankje dankt zijn naam dus aan zijn kleine formaat.

- Lungo: Ook de naam van de lungo verwijst naar het bereidingsproces. Letterlijk vertaald betekent lungo namelijk ‘lang’, wat slaat op de langzame bereiding van het drankje.

- Americano: De naam Americano schijnt ontstaan te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Amerikanen die zich in Italië bevonden zouden de espresso’s die daar gedronken werden te sterk hebben gevonden en aangelengd hebben met water.

- Caffè latte: Letterlijk vertaald uit het Italiaans betekent dit koffie met melk.

- Cappuccino: De cappuccino vindt volgens Oostenrijkers zijn oorsprong in Wenen. De naam cappuccino is afkomstig van ‘Kapuziner Kaffee’. Deze naam is ontstaan uit een wirwar van koffiesoorten.

- Flat white: Het woordje ‘flat’ verwijst naar het dunne, ‘platte’, laagje schuim van het drankje. ‘White’ verwijst dan weer naar de witte kleur van het melkschuim.

- Latte macchiato: Wist je dat het woord ‘macchiato’ letterlijk vertaald ‘bevlekt’ betekent? ‘Latte macchiato’ betekent dus ‘bevlekte melk’.

- Espresso macchiato: Vergelijkbaar met de latte macchiato, verwijst het woordje ‘macchiato’ naar de ‘bevlekte’ look die de espresso krijgt door er een laagje melkschuim aan toe te voegen.

- Cortado: De naam cortado komt van het Spaanse woord ‘cortar’, wat ‘snijden’ betekent. Dit slaat op het ‘snijden’ van de espresso, wat bij het inschenken van de melk gebeurt.

- Wiener mélange: Dit romige drankje leent zijn naam aan de stad waar het drankje is verzonnen: Wenen. In Wenen wordt het drankje simpelweg ‘mélange’ genoemd.