Last van vliegen in huis? Zó bestrijd je ze en houd je ze buiten de deur

Eén vlieg in huis kan al irritant zijn, het wordt helemaal vervelend als ze in grote aantallen door je woonkamer, keuken of slaapkamer vliegen. Wat kun je doen als je overlast ervaart? En hoe maak je je huis minder aantrekkelijk, zodat je een vliegenplaag voorkomt?

Vliegen die overal op gaan zitten of om je hoofd zoemen, zijn niet alleen hinderlijk. Ze kunnen ook ziektekiemen overbrengen via hun pootjes, mond en uitwerpselen. Dit kunnen virussen, bacteriën en andere schadelijke micro-organismen zijn, waarschuwt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Reden temeer om ze niet in je huis te willen hebben.

Afval is leven voor de vlieg

Bijna overal ter wereld waar mensen zijn, kom je vliegen tegen. Cultuurvolgers worden ze om die reden ook wel genoemd. Je treft ze vaak rondom en in huis aan, omdat ze dol zijn op ons eten en afval.

In de Rotterdamse wijk Heijplaat weten ze er alles van. Daar zoemen twee keer zoveel vliegen rond als in andere delen van de stad. De reden: de komst van een afvalverwerkingsbedrijf. Vliegen zijn massaal op dat walhalla afgekomen om zich tegoed te doen aan het (PMD-)afval en om zich in groten getale voort te planten.

Welke soorten vliegen zie je vliegen?

Vliegen heb je natuurlijk in diverse soorten en maten. Welke kom je vaak in en om het huis tegen? Dat zijn de huisvlieg (ook wel kamervlieg genoemd), de kleine huisvlieg (of kleine kamervlieg) en bromvliegen zoals de groene en blauwe vleesvlieg.

Tips om vliegen te bestrijden

Vliegen lusten graag etensresten. Bovendien leggen ze hun eitjes in de afvalbak of in de container. Hier kun je dus een slag slaan in het bestrijden van vliegen. Dit kun je doen:

-Houd afval goed afgedekt.

-Voer het afval snel af uit huis, zeker als er etensresten tussen zitten.

-Spaar gft-afval niet in huis op, maar gooi het buiten weg in de container. Dat is wel meteen de plek waarin vliegen zich graag voortplanten. In de afvalresten leggen ze eitjes, die al snel maden worden. Door die te bestrijden voorkom je ook dat je uiteindelijk vliegen in huis krijgt. Hoe?

-Maden houden niet van takjes van de klimop (Hedera) omdat ze giftig voor ze zijn. Gooi die dus tussen het afval door.

-Wat ook helpt: strooi gips, kalk, zout of zand over etensresten. Daar kunnen maden ook slecht tegen.

-Reinig de afvalbak regelmatig. Als deze is geleegd door de ophaaldienst kunnen er nog maden zijn achtergebleven. En een vieze bak met een sterke geur is extra aantrekkelijk voor vliegen.

Als je schoonmaakazijn en/of groene zeep gebruikt, geef je de bak meteen geurtjes mee waar vliegen niet zo snel op afkomen.

Maatregelen om vliegen te weren

Komen er grote aantallen vliegen je huis binnen? Overweeg dan om over te gaan tot het nemen van weringsmaatregelen. Daar heb je een aantal opties voor, zoals:

-Plaats fijnmazige horren in (geopende) ramen en deuren. Bonus: je houdt er ook muggen mee buiten.

-Zijn er ventilatieopeningen waardoor vliegen naar binnen kunnen komen? Deze kun je ook afdekken met horrengaas.

-Hang lintgordijnen op in huis of speciale vliegengordijnen voor het raam. Daar werp je ook een extra barrière mee op.

-Beschik je over een ventilator? Zet deze aan om vliegen uit je buurt te houden. Deze insecten houden namelijk niet van de koelere luchtstroom die de ventilator produceert.

-Vliegen komen niet alleen op etensresten af. Ook licht is een aantrekkingsbron. Doe 's avonds de lampen zoveel mogelijk uit, of doe tijdig de luiken, lamellen of gordijnen dicht.

Vangen

Tot besluit. Je kunt ook actief vliegen bestrijden door op jacht te gaan. Welke (hulp)middelen heb je daarvoor?

-Ben je een beetje handig? Knutsel dan zelf een vliegenval in elkaar. Gebruik daarvoor een lege frisdrankfles. Knip die doormidden. Vul het onderste deel met zoetigheid of etensresten. Zet de bovenste helft op de kop weer op de fles en plak die vast met tape of plakband. Zo kunnen vliegen wél door de opening van de dop naar binnen vliegen, maar ze komen er vervolgens niet meer uit.

-Je kunt ook iets vergelijkbaars kopen in winkels zoals bouwmarkten of woonwarenhuizen: de vliegenzak. Een lokstof in zo'n zak heeft een grote aantrekkingskracht. Let wel: vaak wordt er gebruik gemaakt van giftige stoffen (biociden) om de vliegen die in de zak belanden te doden.

-Een ander product waarvan je de aanschaf van kunt overwegen is de vliegen- of insectenlamp. Het uv-licht van zo'n lamp trekt vliegen (en andere vliegende insecten) aan. De lamp is met een roostertje uitgerust waar stroom op staat dat de vliegen doodt.

-Hang een ‘oldskool’ vliegenstrip op. Deze bevat een lokstof die in een kleefstof is verwerkt, waardoor vliegen niet meer weg kunnen komen.

-Omdat deze erg voor de hand liggen bewaren we ‘m voor het laatst: de vliegenmepper. Die zal in geen enkel huis dat door vliegen wordt geplaagd ontbreken.

Wist je dat je ook elektrische vliegenmeppers hebt? Als je een beetje aanleg hebt voor racketsport sla je ze daarmee zo uit de lucht. Andere vliegende insecten (motvlinders en muggen) kun je er ook mee vangen.

Last van fruitvliegjes?

Bronnen: KAD, HG, Gezondheidsnet