Last van ongewenste telefoontjes? Dit kun je eraan doen

Volslagen onbekenden die je proberen te bellen, soms uit een ver buitenland. Goede doelen die vragen om geld, of bedrijven die iets aan jou willen verkopen. Ongewenste telefoontjes zijn een bron van ergernis voor velen. Hoe blokkeer je het telefoonnummer van een ongewenste beller? En wat zijn precies de regels voor verkooptelefoontjes nu het Bel-me-niet-register is opgeheven?

Je telefoon gaat. Het is een provider die jou een mooi aanbod doet voor een nieuw abonnement. Of je krijgt een goed doel aan de lijn dat graag “een bedrag dat je kunt missen” van je ontvangt. Soms zit je niet op dat soort telemarketingachtige telefoontjes te wachten. Mag je zomaar gebeld worden?

Het Bel-me-niet register bestaat niet meer

Voorheen kon je je wapenen tegen ongewenste verkooptelefoontjes door je op te geven bij het Bel-me-niet register. Maar dit bestaat niet meer sinds 1 juli 2021. Voor die datum mochten verkopers je bellen tenzij jij je had aangemeld bij Bel-me-niet.

Nu is het omgedraaid: bedrijven en goede doelen mogen je alléén bellen als ze voldoen aan enkele regels. Door die omdraaiing is de burger beter beschermd tegen ongewenste belletjes, vindt de overheid. Hoe zit het precies?

Jou bellen mag wel als:

Bedrijven en goede doelen mogen jou bellen, maar niet zomaar. Dit mag alleen als:

- Je klant bent van het bedrijf, zoals in het geval van een internetprovider.

- Als je in de afgelopen drie jaar klant bent geweest.

- Als je donateur bent van het goede doel.

- Als je voor het goede doel vrijwilligerswerk hebt gedaan.

- Als je bij een bijeenkomst van het goede doel bent geweest.

- Als je eerder een keer toestemming hebt gegeven.

Recht van verzet: de snelste manier om verkooptelefoontjes te stoppen

Wil je verschoond blijven van zo’n verkooptelefoontje? Hang dan niet meteen op, maar geef tijdens het gesprek duidelijk aan dat je voortaan niet meer gebeld wilt worden. Het bedrijf of het goede doel mag je vervolgens niet meer bellen. Dit heet gebruikmaken van je recht van verzet.

Gebeurt dit daarna toch weer? Dan overtreedt het bedrijf of goede doel de regels. Je kunt hier melding van maken bij de toezichthouder op de belregels, de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Gebruik daarvoor dit Meldformulier telemarketing.

Hoe zit het met telefoontjes van willekeurige bellers als je daar geen prijs op stelt?

Word je eenmalig of vaker door hetzelfde nummer gebeld, terwijl je daar geen prijs op stelt? Op je mobiele telefoon kun je zelf een specifiek telefoonnummer blokkeren als je er niet meer door gebeld wilt worden. Hoe?

Dat gaat als volgt voor Android-smartphones:

- Open je Telefoon-app.

- Selecteer in de lijst met recente gebelde nummers het bewuste telefoonnummer.

- Selecteer rechtsboven de drie puntjes.

- Kies voor 'Nummer blokkeren.'

Een telefoonnummer op je iPhone blokken gaat zo:

- Open je Telefoon-app.

- Selecteer de optie Recent.

- Selecteer het telefoonnummer dat je wilt blokkeren.

- Selecteer rechts het i-knopje.

- Kies voor 'Blokkeer deze beller.'

Onbekend telefoonnummer uit het buitenland? Bel niet terug

Zie je een gemiste oproep op je telefoon van een volslagen onbekend telefoonnummer uit het buitenland? Bijvoorbeeld met een landcode zoals +216 (Tunesië) of +222 (Mauritanië). Bel dan vooral niet terug. Het kan een oplichtingstruc zijn om jou geld uit de zak te kloppen. Ook nummers die beginnen met 0088 (dubbel 0 voor 88) worden hiervoor gebruikt, niet te verwarren met 088-nummers (met een enkele 0).

Oplichters hopen juist dat je de moeite neemt om terug te bellen als je ziet dat je een oproep hebt gemist. Hoe werkt de oplichting in de praktijk? Wie terugbelt, wordt met torenhoge belkosten geconfronteerd. Je denkt dat de toon overgaat als je belt, maar eigenlijk hoor je een bandje met die toon. Hoe langer je aan de lijn blijft, hoe duurder het wordt. En het geld gaat naar de verre beller. Deze variant van fraude staat ook wel bekend als wangiri-fraude.

Anonieme bellers

Het kan zo zijn dat je gebeld wordt terwijl er geen nummer wordt herkend. Het nummer behoort niet tot je contacten of iemand belt bijvoorbeeld met een privénummer.

Dit hoeft niet meteen een opdringerig bedrijf of persoon te zijn. En soms is er een goede reden om een nummer privé te houden. Iemand wil zijn gegevens niet verspreiden, of omwille van diens beroep belt iemand anoniem.

"Houd onbekende beller stil" op iPhone instellen

Ben je toch niet gediend van onbekende bellers? Op moderne iPhone-toestellen (iOS 13 en hoger) kun je “Houd onbekende bellers stil” inschakelen. Zo ontvang je geen oproepen van mensen je niet kent.

- Ga naar Instellingen.

- Kies de optie Telefoon.

- Scrol naar beneden, tik op “Houd onbekende bellers stil” en schakel deze functie in.

Oproepen van onbekende nummers worden gedempt en naar je voicemail gestuurd, waarna ze in je lijst met recente oproepen verschijnen.

Onbekende oproepen blokkeren op Android-telefoons

Ook op Android-telefoons kun je telefonische oproepen van onbekende bellers blokkeren. Volg daarvoor deze stappen:

- Open de telefoon-app.

- Ga via de drie puntjes rechts bovenin naar Instellingen.

- Kies "Geblokkeerde nummer."

- Zet hier Oproepen onbekende bellers blokkeren aan.

Let wel: onbekenden die je proberen te bellen met een goede reden (zorginstellingen, privépersonen of bedrijven etc. worden zo ook geblokkeerd. Dus denk hier goed over na voordat je dit instelt.

Ervaar je telefonische overlast? Geef het door aan je provider

Word je zodanig lastiggevallen door een beller dat je ernstige overlast ervaart? Schakel dan je telefoonprovider in. Die kan dan een onderzoek instellen. Je kunt vaak online of via de app van jouw telefoonbedrijf een melding doen. Hier vind je meer informatie hierover bij bekende providers:

Staat jouw provider er niet bij? Contacteer de klantenservice en vraag om hulp tegen de overlast door de beller(s).

Slachtoffer van stalking?

Is er volgens jou sprake van serieuze telefonische stalking, oftewel bewust lastigvallen, waardoor je je onveilig voelt? Kijk dan wat je opties zijn om maatregelen te treffen via de website van Slachtofferhulp Nederland. Je leest er tips om stalking te stoppen en adviezen ter bescherming van je eigen veiligheid.