Last van huisstofmijt? Zo beperk je al met kleine ingrepen je klachten!

Al eerder spraken we over de welbekende, maar oh zo vervelende huisstofmijt . Hoe herken je het beestje, waar kom je ze tegen en hoe weet je of je er allergisch voor bent? Met de winter voor de boeg kijken we deze keer naar effectieve tips die je direct kan toepassen om je klachten te beperken.

De huisstofmijt is een klein diertje dat leeft in het stof in huis. Het is zo klein dat het nauwelijks met het blote oog te zien is. De mijt is wit van kleur en behoort tot de familie van de spinachtigen. De huisstofmijt eet graag huidschilfers van mensen en dieren en zit in alle huizen. Ja, ook in schone woningen komen ze voor. De diertjes verstoppen zich met name in objecten waar stof in is verwerkt, zoals kussens, gordijnen en tapijt. Maar je vindt ze ook op beschimmelde muren en in de badkamer.