Langer wachten op medicijnen door nieuwe maatregel Kuipers

27 jan. 2023 - 11:58

"Brussel" heeft geen ene spat, draad of fluit te maken met de medische situaties in de lidstaten. Ursula mocht van de lidstaten de covid-medicijnen inkopen, maar dat is het dan. Voor medicijnen is daar het Europees Medicijnen Agentschap. Contactgegevens. Domenico Scarlattilaan 6. 1083HS Amsterdam. Telefoon: +31 (0)88 781 6000. Had u als inwoner van een van de oprichters van de EEG, de voorganger van de EU, al in 1958, toch behoren te weten.